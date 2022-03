Vídeo: Jovem paga amigo para atirar nele e comover ex-namorada

Goiânia (GO)– Quando o assunto é fim de relacionamento poucas são as pessoas que conseguem superar. Na tentativa de comover a ex-namorada a reatar o relacionamento, um jovem de 25 anos forjou um atentado contra si.

O caso aconteceu em Rio Verde, sudoeste goiano. O rapaz é suspeito de pagar um amigo para atirar na perna dele. Apesar do ferimento, o objetivo , que era voltar com a mulher, não foi alcançado.

Conforme a Polícia Civil, o jovem teria oferecido R$ 1 mil para o amigo, para que ele provocasse os ferimentos. Esta não é a primeira vez que o homem quer chamar atenção.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o jovem caminhava mancando em direção à unidade de saúde onde foi atendido após ser baleado.

Veja o vídeo:

Reprodução Metrópoles

“Ele ofereceu R$ 1 mil reais para um amigo atirar porque ele não tinha coragem. Esse amigo dele chamou o irmão, que efetuou o primeiro disparo na perna e a arma travou e ele não conseguiu efetuar outros tiros e ele foi para a UPA”, relatou o investigador Adelson Candeo à TV Anhanguera.

Após ser atingido pelo disparo de arma de fogo na perna, o jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Porém, o protocolo do local ao receber paciente com ferimentos a bala é acionar a polícia. Já no local, os agentes desconfiaram da explicação do rapaz, que teria se complicado ao relatar a tentativa de homicídio forjada.

O jovem teria escolhido o local onde foi atingido, para que não houvesse gravidade. Segundo Candeo, a mulher foi ouvida na delegacia, não reatou o relacionamento e em nenhum momento se comoveu com a situação.

Já o amigo do rapaz e o homem que escondeu a arma em sua casa foram presos. O atirador e irmão do amigo ainda não foi localizado. O jovem baleado está em liberdade.

*Metrópoles

