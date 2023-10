Supermercados querem alterar Lei para estender datas de validade

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) pediu que o Senado avalie um projeto para alterar o sistema de data de validade dos produtos, o que, segundo o setor, diminuiria o descarte de alimentos. No setor, a mudança é tratada como uma “modernização”.

O sistema defendido pela Abras é o do “best before” (melhor antes), como já existe em alguns países, como os Estados Unidos. Os produtos teriam duas datas de validade. A primeira sinalizaria até qual data é preferível consumir, e a segunda, a partir de quando o alimento tem risco de estar impróprio.

Hoje, a data de validade dos produtos no Brasil sinaliza tanto que o produto está seguro para o consumo quanto que ele mantém suas características de qualidade, como o “best before”, mas é proibido vender o alimento depois disso. Ou seja, com a proposta dos supermercados, seriam estendidas as datas de validade.

A Abras sustenta que, na União Europeia, o “best before” reduziu em 10% o desperdício de alimentos no varejo. Diz ainda que, no Brasil, R$ 3 bilhões são perdidos todos os anos por conta dos prazos de validade.

Outra proposta pleiteada pelo setor de supermercados é a aprovação de isenção de impostos na doação de alimentos.

*Com informações do Metrópoles

