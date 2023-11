Cafeicultura de Silves é reconhecida na Semana Internacional do Café, com apoio do deputado João Luiz

Por meio de políticas públicas desenvolvidas pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), a cultura cafeeira de Silves foi reconhecida nacionalmente na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG).

“É uma alegria muito grande contribuir com os produtores de café do município de Silves, por meio do nosso mandato e emendas parlamentares, que foram executadas pelo governador Wilson Lima. O reconhecimento nacional e internacional do agricultor Roque Lins, presidente da Associação Solidariedade Amazonas (ASA) fortalece ainda mais a agricultura familiar no estado”, disse o deputado João Luiz.

O presidente da ASA, Roque Lins destaca que participou da SIC, através de um convite à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para mostrar a cultura cafeeira do interior do estado do Amazonas.

“Não posso deixar de agradecer pelo apoio aos agricultores do ASA feito pelo deputado estadual João Luiz, embaixador do café no Amazonas, o Governo do Amazonas, Sepror (Secretaria de Estado da Produção Rural), Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e a empresa Eneva”, afirmou Roque Lins.

Emendas

Ao longo do mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz destinou à cultura cafeeira R$ 600 mil, em emendas impositivas, que beneficiou os agricultores com mudas e um caminhão para o transporte dos produtos.

Reconhecimento

O café de Silves foi enviado em 2022 para produtores de Portugal e também está sendo revendido para empresas brasileiras.

*Com informações da assessoria.

