Presidente do Ibrachina recebe medalha Ruy Araújo na Aleam, por propositura do deputado João Luiz

Nesta sexta-feira (7), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) prestou uma homenagem a Thomas Law, presidente do Instituto Cultural Brasil-China (Ibrachina), por sua contribuição na promoção do intercâmbio cultural entre os dois países. Proposta pelo deputado João Luiz (Republicanos), a outorga da Medalha Ruy Araújo representa o reconhecimento público dos esforços e realizações de Law, que tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento dos laços entre o Brasil e a China e nas suas recentes contribuições ao Amazonas.

Em dezembro do ano passado, Thomas Law recebeu o título de cidadão do Amazonas por sua grande contribuição durante a crise de oxigênio em Manaus, ocorrida em janeiro de 2021, quando organizou a entrega de mais de 1.700 cilindros de oxigênio para a cidade.

João Luiz disse, à época, que Thomas Law “mobilizou empresas e a Embaixada da China para envio de insumos, em especial cilindros de oxigênio de forma célere, salvando centenas de vidas, vidas estas que ele nem conhecia”. O deputado, que presidiu a Sessão Especial, aproveitou a oportunidade para oficializar a criação da Frente Parlamentar Brasil – Amazonas – China, aprovada pela Aleam na última quinta-feira (6).

“Quero agradecer ao presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil), pela celeridade com que a proposta tramitou e foi oficializada. A Frente tem como objetivos principais promover a aproximação entre os povos, por meio do diálogo, cooperação econômica, cultural, comercial e tecnológica, além de realizar missões parlamentares com o intuito de aproximar os dois países”, declarou.

João Luiz se disse muito feliz pela criação da Frente e com sua força, congregando diversos parlamentares e empresários locais.

“O governador Wilson Lima também vê essa iniciativa com bons olhos e esperamos que essa parceria se fortaleça cada vez mais”, afirmou.

O homenageado afirmou que receber a maior honraria do estado do Amazonas é um grande acontecimento em sua vida.

“Nosso trabalho envolve desde fortalecer parcerias econômicas, acadêmicas e tecnológicas entre o Brasil e a China. O Amazonas é um estado conhecido mundialmente por conta da floresta e é fundamental para o planeta, em função de sua importância ambiental. Como presidente da Coordenação Brasil-China, auxilio na melhoria do ambiente de negócios da população do Brasil”, disse.

Entre as autoridades presentes, prestigiaram o evento Gustavo Igrejas Filgueiras, Secretário Executivo de Estado de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, representando o governador Wilson Lima; Sóstenes Marchezine, Coordenador Nacional das Relações Brasil-China da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Nelson Azedo, vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam); e Emannuel Mustafá, diretor-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomercio – AM).

O advogado Thomas Law é especialista em Direito Penal Econômico, Direito Civil e Processo Civil, doutor em Direito Comercial e mestre em Direito das Relações Internacionais Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), e em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ministra deixa o Turismo; União Brasil indica Sabino

Após reforma tributária, governo faz esforço para votação de 3 textos

PEC da reforma tributária é aprovada pela Câmara