A Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, foi invadida por um avião que transportava 400kg de drogas, na sexta-feira (10). A Polícia Militar foi chamada ao local, que fica em Jussara, a 270 km de Goiânia, e houve troca de tiros. Duas pessoas morreram. Um terceiro suspeito fugiu do local.

“Esforço coordenado entre a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal culminou em uma operação de sucesso na zona rural de Jussara. Durante as diligências, houve resistência pelos criminosos. A ação resultou na apreensão de 400kg de pasta-base de cocaína”, informou, em nota, a PM de Goiás.

O avião chegou a pousar na Fazenda Talismã, onde deixou a droga e desapareceu pelos ares.

A assessoria de Leonardo confirmou que uma caminhonete estourou a porteira da propriedade. Esse mesmo veículo teria sido carregado com as drogas que estavam no avião, em um procedimento que durou cerca de 10 minutos. Nem o cantor, que está em São Paulo indo para o litoral, nem membros família estavam no local no momento da invasão.

Como foi a invasão

De acordo com os agentes, houve perseguição e duas pessoas foram alvejadas. Elas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro suspeito ainda conseguiu fugir para a mata.

Os criminosos atingidos pela polícia chegaram a ser levados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos.

A fazenda de Leonardo é avaliada em R$ 60 milhões.

