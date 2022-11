Apoiador de Bolsonaro, Leonardo tem show cancelado devido bloqueio de estradas

O bloqueio de estradas causado por eleitores insatisfeitos com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições realizadas no último domingo (30) tem resultado em problemas para alguns famosos que também estavam ao lado do candidato do Partido Liberal. Leonardo teve um show que seria realizado em Criciúma (SC), nesta terça-feira (1º), adiado para o mês que vem.

“Devido a questões da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitado a logística do show que iria ocorrer hoje dia 01 de Novembro na @ammasterhalloficial do cantor @leonardo, foi adiado com uma nova data para 01 de Dezembro”, anunciou a produtora do evento.

Bloqueio de estradas

O fechamento de estradas teve início na segunda-feira (31). Caminhoneiros bolsonaristas não concordaram com o resultado do pleito, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente da república com 50,9% dos votos válidos, e interditaram diversas rodovias. Durante a madrugada, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) seguiram a decisão do ministro Alexandre de Moraes e formaram maioria para determinar que PRF e as polícias militares dos estados tomem medidas para desbloquear as estradas, inclusive as vias federais.

