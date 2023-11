Com dívida de R$ 3 mil, empresária dá bombons envenenados a credor

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu uma mulher por tentativa de assassinato com bombons envenenados. Tatiane de Souza Porto foi detida na sexta-feira (10) após dar trufas com veneno a homens a quem devia R$ 3 mil. Ela pegou o dinheiro emprestado com funcionários de uma oficina mecânica e, sem conseguir devolver o valor, tentou matá-los.

Tatiane é servidora pública federal e empresária: tem um restaurante no bairro Fonseca, em Niterói. Chamado Delícias da Tati, o estabelecimento fica em frente à oficina onde as vítimas trabalham e eles acabaram ficando amigos. A amizade chegou ao ponto de um dos trabalhadores emprestarem a quantia à mulher.

Segundo a polícia, após ser cobrada diversas vezes, Tatiane deu trufas envenenadas para a vítima, que acabou compartilhando os bombons com o filho e outras pessoas que passaram mal. As informações são do portal G1.

As trufas, segundo perícia, continham terbufos, um composto químico usado em inseticidas e nematicidas, que pode ser letal aos humanos caso ingiram o produto.

Páscoa

O caso aconteceu na Páscoa, quando os homens almoçaram no restaurante de Tatiane e receberam as trufas de presente. Quatro pessoas comeram os bombons.

Uma delas comeu duas trufas e passou mal na hora. O homem teve uma parada cardiorrespiratória e ficou internado 13 dias na UTI.

Outro funcionário da oficina comeu uma trufa e não teve fortes reações, mas o filho dele, de 13 anos, comeu duas, também sofreu parada cardiorrespiratória e precisou ficar internado vários dias. O caso foi denunciado à 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), em Niterói.

Tatiana foi presa em seu endereço de trabalho após tentar se esconder em seis endereços diferentes.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Onda de calor pode ter máximas com até 15°C acima da média

Após negar cirurgia a mulher trans, Brasil vira réu na Corte Interamericana

STF define pena de mais cinco réus condenados por atos golpistas