Pré-candidatos à Prefeitura de Manaus alinham estratégias para conquistar eleitores com tempo de TV

Manaus (AM) – Um estudo preliminar divulgado nos últimos dias pelo Instituto Perspectiva Mercado E Opinião revelou uma estimativa de tempo que cada pré-candidato à Prefeitura de Manaus terá de propaganda política na televisão. Apoiado pelo governador Wilson Lima (União Brasil), o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), terá o dobro o tempo de visibilidade que o atual prefeito David Almeida (Avante), mas após a eleição de 2022, onde Amom Mandel foi eleito Deputado Federal mesmo tendo apenas um segundo de tela, o quanto isso influência a decisão do eleitor?

Dados do levantamento mostram que Roberto Cidade, juntando com o tempo dos partidos que apoiam a candidatura, terá um tempo diário proporcional diário de 15 minutos e 20 segundos. Já David Almeida, terá 7 minutos e 33 segundos; Capitão Alberto Neto terá 7 minutos e 34 segundos. Representante do PT, Marcelo Ramos (que substitui o nome de Zé Ricardo, já que é o candidato oficial do partido) terá 6 minutos e 15 segundos; Amom Mandel terá 1 minutos e 36 segundos; Maria do Carmo terá 30 segundos e Wilker Barreto terá 17 segundos.

A diferença de tempo entre Roberto Cidade e David Almeida chama a atenção do eleitor, pois são grandes nomes da política local em divergência de tempo de propaganda na televisão. Mas, no entanto, eleições passadas mostraram que nada é impossível até que um candidato seja oficialmente eleito.

O cientista político Carlos Santiago comentou casos atípicos que ocorreram nos últimos pleitos, mesmo que muitos candidatos apostem em grandes aliança em troco de prestígio e evidência.

“Quem conquistar o apoio de lideranças políticas, de caciques locais e nacionais, de grandes partidos políticos e obtiver o maior tempo de rádio e TV, pela tradição eleitoral e política do Brasil, é favorito para vencer as eleições. O ponto fora da curva aconteceu em 2018. Candidatos majoritários e proporcionais venceram eleições naquele pleito com pouco tempo de TV, partidos nanicos e quase sem recursos para campanha. São exemplos, a eleição do governador Wilson Lima, do governador de Roraima, de Rondônia, do Acre, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do presidente Jair Bolsonaro”, aponta o especialista.

Foto: Reprodução

Neste contexto, Santiago avaliou o potencial e as estratégias que pré-candidatos poderão ter durante a disputa eleitoral de 2024.

“Para o pleito de 2024, quem conquistar o maior número de liderança, de partidos, de tempo na TV e no rádio, será certamente o favorito. Nesse caso, o prefeito da capital [David Almeida], Roberto Cidade, Marcelo Ramos, Alberto Neto, se destacam, enquanto Amom Mandel vai disputar a eleição por uma federação pequena, poucos recursos e tempo de TV, e vai buscar construir uma onda popular para conseguir vencer as eleições. Então, por isso, que um apelo popular para a pré-candidatura do Amom é fundamental, é a fórmula de vencer os outros que possuem grandes estruturas partidárias, apoio de caciques e maior tempo no rádio e na TV”, destacou o cientista político.

Há alguns meses das eleições, os pré-candidatos já começaram a pensar em fórmulas para atrair a atenção do eleitor, independente do tempo que terá na televisão.

Estratégias de visibilidade

Marcelo Ramos é pré-candidato pelo PT com apoio do presidente Lula Foto: Reprodução

Candidato do atual presidente Lula, Marcelo Ramos (PT), revelou ao Em Tempo, como utilizará seu tempo de propaganda política na TV, com o intuito de agregar mais votos para a sua campanha.

“Primeiro, nós vamos apresentar um diagnóstico e propostas exequíveis para os problemas da cidade de Manaus, em especial aqueles que mais afligem a vida do cidadão. Saúde, educação, papel da prefeitura na segurança, infraestrutura, mobilidade urbana. E, segundo, nós vamos usar o tempo para defender o legado do presidente Lula e mostrar que o presidente Lula só fez o bem por Manaus, e que um prefeito alinhado a ele vai permitir que a gente receba muitos recursos e muitos programas que potencializem a capacidade da prefeitura de ir atender, em especial os mais humildes”, declarou.

Amom Mandel teve um segundo de TV nas eleições de 2022 Foto: Reprodução

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que foi eleito nas eleições de 2022 com 288.555 votos, tornou-se, naquele ano, o parlamentar proporcionalmente mais votado do Brasil. Com apenas um segundo de propaganda na TV, o deputado viralizou nas redes sociais após aproveitar seu tempo para enviar a seguinte mensagem aos seus eleitores: “Beba água”.

Agora, concorrendo ao pleito como pré-candidato à prefeitura, Amom ainda não traçou a estratégia que usará neste ano, mas de acordo com sua assessoria, ele utilizará sua experiência para chamar a atenção da população.

“A estratégia ainda não foi pensada. Amom sabe, tem experiência em usar o pouco tempo de TV para passar sua mensagem. Fez isso na campanha passada usando apenas 1 segundo e foi o deputado federal mais votado proporcionalmente do país. Não será diferente agora com mais de 1m30s”, reiterou a assessoria do deputado federal.

Maria do Carmo é pré-candidata pelo partido Novo Foto: Divulgação/João Dejacy

Com apenas 30 segundos, a assessoria de Maria do Carmo (Novo) contou ao Em Tempo que não a pré-candidata se intimidou pelo pouco tempo disponível que terá nas frentes das câmeras, afirmando que aproveitará o tempo para mostrar sua presença como opção de voto.

“Apesar da concorrência desproporcional com outros partidos que terão expressivo tempo de televisão na propaganda eleitoral, a professora Maria do Carmo irá fazer uso do espaço que a legislação a permite, mostrando que nem sempre quem fala mais é quem realmente tem algo importante a dizer”, disse.

Pré-candidato Wilker Barreto terá apenas 17 segundos de TV e vai investir nas redes sociais Foto: Divulgação

Já o pré-candidato Wilker Barreto (Mobiliza), que terá apenas 17 segundos, declarou que a estratégia será chamar a atenção do telespectador para conhecer teu trabalho nas redes sociais, onde ele tem mais autonomia.

“Nós vamos usar o nosso tempo para convidar as pessoas a conhecer o nosso trabalho nas redes sociais. Eu acredito muito que esta eleição, assim como foi 2018 e 2022, as redes sociais são fundamentais. Ninguém para mais para ver televisão. A gente tem as informações na palma da mão. Então, é nisso, que eu vou apostar. Eu não tenho dúvida que quando a população parar para analisar, vão perceber que nós somos o candidato mais preparado, que tem posição firme, que não se deixou levar pelo sistema. Tem muita gente aí se dizendo que não é candidato do sistema, mas fica calado e omisso para os crimes praticados contra a população. Então, eu acredito muito nesse poder de comunicação das redes sociais”, finalizou.

O Em Tempo procurou a assessoria do prefeito David Almeida para falar sobre as estratégias que serão utilizadas em sua campanha, e os representantes afirmaram que até o momento, o chefe do município só terá estrutura após o lançamento de pré-candidatura. A assessoria de Roberto Cidade e Capitão Alberto Neto não deram retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.

