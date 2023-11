Visitar os avós aumenta expectativa de vida de idosos

Estudo do Reino Unido com mais de 450 mil adultos constatou que não ter visitas períodicas aumenta o risco de morte entre idosos

Pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, descobriram que a solidão impacta até na expectativa de vida de pessoas mais velhas.

Idosos que não têm contato com outras pessoas e dizem nunca receber visitas tiveram chances 39% mais altas de morrer do que indivíduos do mesmo sexo, idade e condição de saúde, mas com mais ligações sociais. Segundo os cientistas, tanto a solidão objetiva, aquela que vem de um isolamento das relações físicas, quanto a subjetiva, que mantemos com amigos próximos e familiares, contribuem para maior risco de morte.

“Não era o que esperávamos encontrar. Mas parece claro que existe um efeito limite: quando você começa a ver seus amigos e familiares mensalmente, o risco permanece bastante estável. Não importa se é uma visita mensal, semanal, várias vezes por semana ou todos os dias”, afirma o cardiologista Jason Gill, um dos autores do estudo, para o site El País.

O estudo utilizou dados de 458.146 adultos com idade média de 56,5 anos cadastrados no banco de dados UK Biobank e os acompanhou por 13 anos. Participantes sem atividades em grupo, vivendo sozinhos e sem visitas frequentes, enfrentam maior risco de morte, observou a equipe na pesquisa publicada na revista BMC Medicine nesta sexta-feira (10).

“Cada um desses três fatores foi associado a um maior risco de morte, mas, em particular, destacaram-se as pessoas que relataram nunca receber visitas. A combinação aumentava as chances de morte em até 39%”, afirma Harmish Foster, outro autor do estudo.

Solidão mata

Os pesquisadores explicam que comportamento, hábitos e estado mental pioram diante do isolamento. “Pode ser que amigos e familiares ofereçam um nível específico de apoio às pessoas e as ajudem a ter acesso aos serviços de saúde”, destaca Foster.

Outra teoria é que o consumo de álcool e cigarros aumenta com a solidão, enquanto exercícios físicos e conversas com outras pessoas diminuem — todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas que podem diminuir a qualidade de vida e até levar à morte.

