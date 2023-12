Sine Amazonas abre 203 vagas de emprego para esta segunda-feira (4); confira

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 203 vagas de emprego oferecidas para esta segunda-feira (4).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

38 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS INTERNO*

Escolaridade: Ensino Médio Completo; *Primeiro emprego, com ou sem experiência.

Ter CNH A/B e habilidade para atendimento ao cliente e executar atividades na área de vendas em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

28 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego, com ou sem experiência.

Ter CNH A/B e habilidade para atendimento ao cliente e executar atividades na área de vendas em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SOLDADOR MIG/MAG

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter curso na área de confeitaria e preparo de bolos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADORA DE MONITORAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter curso de informática básica e operador de monitoramento.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO COM MOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – I

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro Emprego ou com Experiência.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área de CorelDraw

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Recursos Humanos, Administração ou Ciências Contábeis (a partir do 5º período).

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área: Excel, Word e Legislação Trabalhista.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Administração, Contabilidade, Economia, ou Áreas Correlatas.

Com experiência em rotinas administrativas com foco na área comercial.

Ter curso em Análise de BI (Power BI) e informática avançada.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

02 VAGAS: EMPACOTADOR (A) (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem ou com experiência na função.

Executar atividades de organização de produtos da loja, embalagem de pacotes e orientação a clientes.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

Ter curso desejável de pacote office básico.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

