Manaus oficializa desligamento do executivo Fausto Momente

Fausto foi um dos responsáveis pela reformulação do elenco do Gavião do Norte durante a Série C de 2021

Manaus (AM) – A diretoria do Manaus FC oficializou a saída do executivo Fausto Momente, na tarde desta terça-feira (22). O movimento vai acontecer ao término do Campeonato Amazonense de 2022. Anunciado em julho de 2021, Fausto foi um dos responsáveis pela reformulação do elenco do Gavião do Norte durante a Série C de 2021, onde o time chegou ao quadrangular final, de acesso à Série B.

Presidente do Manaus FC, Giovanni Silva comentou a saída do executivo, que trouxe nova comissão técnica em 2021, liderada por Evaristo Piza, e reforços no campo, como Guilherme Pira, Júlio Rusch e Matheus Inácio.

“O Fausto é um profissional que teve uma boa carreira no futebol, bastante conhecido pelo futebol paulista. Por informações de amigos na época da saída do Ângelo (ex-executivo), eu entrei em contato com ele. Conversamos e naquele momento vimos que batia o pensamento nosso com o dele”, analisou Giovanni.

De acordo com material divulgado pelo próprio clube, o Manaus deve anunciar em breve um novo nome para o cargo. Fausto comentou sobre a sua saída.

“Surgiu convite em outro clube. Acompanhei o trabalho deles, especialmente pela construção de parceria entre eles e o Manaus, que foi fundamental para os resultados da temporada passada. É uma oportunidade de crescimento, aceitei o convite e comuniquei a diretoria”, informou Fausto, que diz se manter focado na reta final do Estadual.

Fausto recebeu convite de outro clube. Foto: Ismael Monteiro

“A atenção continua na semifinal do Estadual. A gente tinha um objetivo traçado nesse primeiro trimestre, que era avançar para a segunda fase da Copa do Brasil e chegar na final Amazonense, garantindo calendário para o Manaus no ano que vem. Os trabalhos nesses próximos dias serão fundamentais e o foco é todo nisso”, completou Fausto.

Por fim, a diretoria do Gavião destaca que está buscando um substituto. “Sabemos que é muito difícil um profissional nesse setor, que é gerenciar um clube de futebol. Isso requer muito cuidado, extrema confiança. Mas já estamos trabalhando num novo nome para gerente de futebol para esse Campeonato Brasileiro Série C”, disse o presidente.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Semifinais do Campeonato Amazonense 2022 estão definidas

Times europeus demonstram interesse em Pedro do Flamengo

Jogos SESI 2022 abre inscrições nesta segunda-feira (21)