VÍDEO: Homem que caiu no mar fez vídeo durante cruzeiro: “Estamos curtindo”

O escritor e DJ Carlos Alberto Mota Candreva, de 32 anos, que caiu no mar durante o cruzeiro MSC Preziosa, na madrugada de sábado (30), publicou vídeo (veja abaixo), gravado na varanda da embarcação, horas antes da tragédia.

“Ainda aqui no Porto de Santos, estamos esperando sair”, comentou o passageiro do cruzeiro. “Vamos ver qual vai ser, tem festa hoje à noite. Minha mala ainda não chegou na porta da cabine. Estamos aqui, curtindo.”

Segundo relatos de passageiros e da empresa responsável pelo cruzeiro, Carlos Candreva teria pulado do 15º andar do navio, em São Sebastião, no litoral paulista, após discutir com sua companheira pouco antes do show. Ele caiu no mar a 40 quilômetros de distância do ponto mais próximo de terra.

As buscas pelo passageiro já duram mais de 24 horas e são realizadas pela Marinha, com o auxílio do Navio-Patrulha “Maracanã”.

Quem é a vítima

Com mais de 13 mil seguidores no Instagram, Carlos é DJ e tem dois livros publicados, ambos de poesias. Nas redes sociais, ele costumava escrever poemas e reflexões.

Natural da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, Carlos participava da viagem acompanhado de uma pessoa com quem se relacionava. Não havia familiares com ele.

Um vídeo gravado pelo influenciador Francisco Garcia, que estava na embarcação, mostra o momento em que o sistema de som do navio informa aos passageiros que o homem caiu no mar.

É possível ouvir a voz de um funcionário dizer que “um casal teve uma discussão, e o namorado se atirou”.

Também passageiro do cruzeiro, o influenciador Theodoro falou sobre o episódio em um vídeo no Instagram.

“Um casal estava discutindo, e, no meio da discussão, o cara pulou. Aí, [quando] estava prestes a começar o show do Alexandre Pires, tocou a sirene. Eu estava no quarto nessa hora. Tocou a sirene aqui três vezes. E, quando toca três vezes, [quer dizer] homem em alto-mar”, disse.

Local da queda

Carlos caiu no mar a 40 quilômetros de distância do ponto mais próximo de terra, a Ilha de Alcatrazes.

O navio em que ele estava deixou o Porto de Santos, no litoral sul paulista, na tarde de sexta-feira (29/12), e navegava em direção a Angra dos Reis (RJ), quando o passageiro foi dado como desaparecido.

“Uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar”, diz a MSC, empresa responsável pela embarcação.

A viagem chegou a ser interrompida por causa das buscas, mas depois a embarcação recebeu autorização para seguir.

Show de Alexandre Pires

A queda do passageiro aconteceu minutos antes do horário marcado para o show do cantor Alexandre Pires. A apresentação no navio foi cancelada por causa do desaparecimento do homem.

“Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu”, disse o cantor.

Alexandre Pires também se solidarizou com a família de Carlos Candreva.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 00h30 de hoje (30). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento”, diz a nota.

Antes do episódio, o cruzeiro recebeu um show da banda Paralamas do Sucesso.

Cruzeiro

Com 4,3 mil turistas a bordo neste momento, o MSC Preziosa apresenta diversas acomodações, suítes luxuosas e cabines com varandas. Segundo a colunista do Metrópoles Fabia Oliveira, os passageiros que viajam na primeira classe precisaram desembolsar entre R$ 25 mil e R$ 120 mil.

Antes da viagem atual, o navio havia recebido o cruzeiro “Ney em Alto Mar”, do jogador Neymar.

O itinerário prevê que a embarcação passe por Angra dos Reis, Búzios e Rio de Janeiro, de onde os passageiros acompanharão o show de fogos na virada do ano. O retorno a Santos está marcado para o dia 2 de janeiro.

