‘Te Encontro na Barroso’ entra no calendário oficial de eventos do Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas sancionou a Lei nº 6.694/2024, de autoria do deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania), que inclui o Festival de Artes Integradas “Te Encontro Na Barroso”, considerado um dos eventos culturais mais tradicionais do Estado, no calendário oficial do Amazonas.

Considerado um dos eventos culturais mais tradicionais do Amazonas, o Festival de Artes Integradas “Te Encontro Na Barroso” agora faz parte do calendário oficial do Estado. Isso porque a Lei nº 6.694/2024, de autoria do deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania) e que inclui o evento na programação estadual, foi sancionada pelo Governo do Estado.

Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 4 de janeiro, a lei permite a inclusão do festival no calendário oficial de eventos do Amazonas, o que garante ao Executivo estadual uma possível destinação de recursos ao evento, promovido anualmente em agosto pelo Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI) e mistura arte, entretenimento, gastronomia e empreendedorismo na rua Barroso, localizada no Centro de Manaus.

O idealizador do projeto, João Fernandes, agradeceu a lei proposta por Barreto e afirmou que o evento passará a ganhar mais notoriedade pela importância em mostrar a cultura local por meio da arte amazonense.

“Gostaria de agradecer ao deputado Wilker Barreto, pela felicidade do projeto Te Encontro na Barroso passar a compor o calendário do Estado. Isso é muito importante para um projeto que é realizado pela sociedade e que cada vez mais vai cumprir esse papel de trazer a cidade para o Centro, gerando emprego, renda e o fomento à cultura de Manaus e do Amazonas”, afirmou Fernandes.

Autor da lei, Wilker afirmou que a sanção da lei permitirá que o Te Encontro na Barroso tenha uma maior visibilidade por parte do Estado e destacou a “função social” do evento em ocupar o centro urbano da capital, hoje abandonado pelo poder público.

“A inclusão do evento no calendário do Estado dá a possibilidade do Governo direcionar recursos ao festival, garantindo assim o fomento à cultura local, além de trazer maior visibilidade à esse belíssimo projeto, que leva vida e resgate a um centro da capital hoje tão esquecido e abandonado”, pontuou Barreto, que esteve presente na 3ª edição do Te Encontro na Barroso, realizada no dia 6 de agosto de 2023.

Na ocasião, o parlamentar foi conferir de perto a aplicação de uma emenda de R$ 100 mil, de sua autoria, para a realização do evento, que reuniu 12 mil pessoas e contou com 13 atrações musicais, além de expositores criativos e espaços gastronômicos.

