Festival de Férias oferece passeio histórico pelo Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Manaus (AM) – Diversão e aventura marcaram a abertura do Festival de Férias 2024, que ocorreu na tarde da quarta-feira (10). Com uma programação especial, as crianças que estão em recesso escolar, aproveitaram a tarde no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, avenida Silves (antiga Bola da Suframa), Distrito Industrial. A participação é gratuita, mas precisa ser agendada no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), às segundas-feiras, quando abrem as vagas de inscrição.

Segundo o gerente da Central de Arte e Educação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Ricardo Lopes, as atividades nos espaços culturais incentivam o imaginário e destacam o patrimônio cultural da cidade.

“Vamos levar o festival para vários espaços culturais, a começar pelo Povos da Amazônia. Nessa visita, as crianças, além de ter mais recreação e brincadeiras, têm a oportunidade de conhecer os museus e as exposições presentes aqui”, ressaltou o gerente.

A assistente social Alessandra Pereira acompanhou o enteado Pedro, de 8 anos, que participou pela primeira vez do evento. “É importante essa iniciativa porque tira as crianças da frente do computador e do celular. Assim, eles aprendem a interagir mais com as outras pessoas. No caso do Pedro, ele é bem tímido, então eu trouxe ele pra ele poder se soltar mais”, disse Alessandra.

Veterano no festival, Caleb Viana, 11 anos, teve a chance de conhecer mais um espaço cultural. “Eu já visitei vários lugares, mas aqui é a primeira vez. É bem legal porque me ajuda a distrair, interagir com os colegas e se exercitar”, contou.

Para o pai Rosenildo Viana, que aproveitou a folga do trabalho para acompanhar o filho, é muito importante que nas férias eles tenham uma atividade diferente daquilo que tem em casa. “O Caleb esperou muito por esse momento, ficou cobrando a gente quando ele soube que as inscrições estavam abertas”, concluiu.

O Festival de Férias faz parte do calendário de férias da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, trazendo uma grande programação, incluindo shows musicais com artistas, apresentações teatrais, visitas aos espaços culturais, resgate de brincadeiras populares, oficinas interativas e outras. Os espaços oferecem atividades destinadas às crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

