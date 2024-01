Procuradoria-Geral inaugura mais uma sede do MPAM no interior do Amazonas

Nova sede vai otimizar os serviços prestados à população do Município de Anori com vistas à ampliação do acesso à Justiça e à Cidadania

Manaus (AM) – A nova unidade do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) será inaugurada no município de Anori, no dia 2 de fevereiro, pela Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas (PGJ). A obra, já concluída, faz parte do Plano de Atuação da atual gestão para atendimento de 21 promotorias de Justiça em 14 municípios do interior do Amazonas.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, a inauguração materializa o compromisso do MP com o incremento do acesso à Justiça em todo o Estado.

“Dotar o Ministério Público de instalações próprias nos municípios do interior é assegurar à população amazonense o pleno acesso à Justiça e à cidadania, por meio da melhoria das condições de trabalho de membros e servidores e do próprio atendimento a esse público. É o MPAM pelo direito da nossa gente”, observou.

No mesmo dia da inauguração, o Procurador-Geral de Justiça recebe homenagem de iniciativa da Câmara Municipal de Anori. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior será condecorado com o título de Cidadão Anoriense, concedido pela casa legislativa em reconhecimento ao trabalho ministerial realizado à frente do MP amazonense e do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Defensoria do Amazonas inaugura sede própria no Alto Solimões e fortalece atendimentos

Prefeito de Manaus inaugura espaço da OAB na Central do Empreendedor, na Zona Norte

Faculdade de Manaus inaugura infraestrutura e inicia novo capítulo