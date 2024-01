Prefeito de Manaus inaugura espaço da OAB na Central do Empreendedor, na Zona Norte

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta quinta-feira (4), um espaço da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), na Central do Empreendedor, localizada nas dependências do shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade. O local, que é uma extensão do projeto “Casa do Advogado”, da seccional, vai atender o público das zonas Norte e Leste de Manaus.

A área é dividida em seis salas, que poderão ser utilizadas por advogados para atender seus clientes. O serviço também serve como mais um atrativo de público para o shopping Phelippe Daou.

“As zonas Norte e Leste ganham uma nova estrutura, preparada pela prefeitura, colocando à disposição da advocacia amazonense, uma melhor condição para atender as pessoas que queiram demandar à Justiça. Elas, agora, têm um local para se dirigir e, sem dúvida alguma, serem assistidas pelos advogados da OAB Amazonas”, informou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal ressaltou que o novo espaço é mais um serviço que deverá atrair público para o shopping.

“Estamos agregando serviços dentro do shopping para poder dinamizar o comércio, atraindo público, contribuindo para melhorar o consumo aqui dentro”, completou David Almeida.

Parceria

O novo espaço é resultado de parceria da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que é responsável pelo gerenciamento do shopping Phelippe Daou, com a OAB. Além de atrair público para o local, a OAB também vai atender a demanda de atendimento jurídico que surgir dos demais serviços disponibilizados pela prefeitura no shopping.

“A OAB traz um serviço interessante para esse ambiente, que é o atendimento para as pessoas que buscam assessoria jurídica. Vamos, juntos, poder atender a população, instruí-la, em relação aos serviços do Procon Municipal, do Sine, do PAC, que vão ser complementados com o que a OAB vai fazer aqui”, explicou o titular da Semtepi, Radyr Jr.

Segundo o presidente da seccional, Jean Cleuter Mendonça, com o novo espaço, a OAB-AM busca descentralizar seus serviços, atendendo a demanda das zonas Norte e Leste de Manaus, com um local digno e confortável para o advogado atender seu cliente.

“Nós estamos descentralizando a Ordem dos Advogados do Brasil para atender a advocacia da zona Leste e zona Norte. Com isso, o shopping Phelipe Daou vai ganhar movimento e os cidadãos dessas regiões vão ganhar também atendimento. Aqui é um espaço que o advogado vai ter dignidade, conforto e toda segurança para atender seu cliente”, disse Jean Cleuter Medonça.

Advogada de Família, Amanda de Oliveira contou que possui muitos clientes nas zonas Norte e Leste e o novo espaço será perfeito para atendê-los.

“Aqui a gente vai ter um apoio melhor para atender nossos clientes, para estar conversando sobre como vai ser o andamento dos processos, toda a dinâmica que o advogado precisa. Vai ser excepcional, perfeito para os advogados, justamente porque nós vamos ter um apoio a mais para poder atuar de uma forma melhor e levar advocacia para outros lugares”, ressaltou.

No espaço OAB-AM será oferecida uma variedade ampla de serviços jurídicos, como o protocolo de documentos, comparecimento a audiências virtuais e consultas a clientes. Essa é a terceira inauguração realizada pela Prefeitura de Manaus, em menos de um mês, no shopping Phelippe Daou. As primeiras foram o Procon Municipal e a Central do Empreendedor.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

OAB cita integridade das urnas e diz ao TSE que não identificou irregularidades

OAB-AM inaugura o ‘Espaço da Mulher Advogada’ nesta sexta-feira (25)

Sebrae Amazonas atende 6 mil pessoas por meio do Programa Cidade Empreendedora