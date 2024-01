Defensoria do Amazonas inaugura sede própria no Alto Solimões e fortalece atendimentos

Tabatinga (AM) — A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inaugurou, nesta sexta-feira (12), a sede própria do Polo do Alto Solimões. Localizada em Tabatinga (a 1107 km de Manaus), a nova unidade vai fortalecer o acesso à Justiça gratuita na região e oferecer mais conforto aos assistidos.

A solenidade contou com a presença do defensor público-geral, Ricardo Paiva, da subdefensora-geral Manuela Cantanhede Veiga Antunes, do vice-prefeito de Tabatinga, Plínio Cruz, do prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, do procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento, além de defensores que atuam no polo e autoridades.

Ricardo Paiva agradeceu os presentes pelo empenho e dedicação no processo de interiorização da DPE. “A inauguração de uma sede própria significa muito mais que um espaço físico. Representa o trabalho de muitas mãos que tentam diariamente mudar a vida de quem precisa. O investimento na capital e especialmente no interior é para garantir que qualquer pessoa que bater às nossas portas seja atendida com dignidade”, concluiu.

Para o coordenador do polo da DPE/AM no Alto Solimões, defensor público Murilo Breda, a nova sede representa um momento histórico para a Defensoria na região.

“Me sinto muito honrado de participar dessa solenidade tão importante para a população de Tabatinga, que vive em uma área de tríplice fronteira, que gera uma série de demandas de pessoas vulneráveis pelas mais diversas situações”, afirmou.

O procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento, reconheceu o trabalho da Defensoria no interior do Amazonas, com a ampliação dos serviços e a instalação de unidades próprias. “Parabéns pela nova casa, pelo empenho da instituição em lutar pelos direitos dos que mais precisam. Contem sempre com o Ministério Público”, destacou.

Além de Tabatinga, o polo atende ainda os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Novo endereço

A nova sede do Polo do Alto Solimões fica localizada na rua Coronel Berg, s/n°, no bairro Comunicação, e possui uma estrutura ampla e moderna para receber a população. O local conta com guichês de atendimento, salas multifuncionais, banheiros e rampas com acessibilidade.

Além de Murilo Breda, outros quatro defensores atuam no polo: André Azevedo Beltrão, Danielle Mascarenhas Cunha de Almeida, Jéssica Cristina Melo de Matos e Leandro Antunes de Miranda Zanata. A unidade conta ainda com servidores da casa e cedidos por outros órgãos para garantir agilidade e eficiência na prestação dos serviços.

Números

O Polo do Alto Solimões foi o quinto a ser instalado pela Defensoria, em novembro de 2019, e desde então já registrou mais de 48 mil atos de atendimentos. Hoje, com estrutura própria, a proposta é fortalecer esses atendimentos, assegurando comodidade, conforto e segurança aos assistidos e servidores.

Atualmente, a unidade alcança cerca de 210 mil pessoas na região, atendendo as mais diversas demandas nas áreas de Família, Criminal e Cível.

“A partir de agora os colaboradores terão mais condições para desempenhar suas funções em prol dos assistidos e assistidas do Polo do Alto Solimões. Teremos espaços específicos para reuniões com órgãos e instituições de todas as comarcas, além de uma sala destinada para atendimentos mais delicados, que exijam maior sigilo, buscando um ambiente seguro ao usuário”, concluiu o defensor Murilo Breda.

*Com informações da assessoria

