‘Mandakaru’ é preso pasta base de cocaína e cocaína no interior do AM

Francisco dos Reis, de 30 anos, conhecido como “Mandakaru”, foi preso por tráfico de drogas, em Juruá, no interior do Amazonas. Com ele, foram apreendidas pasta base de cocaína e cocaína, segundo a polícia.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, durante diligências em via pública, o suspeito foi reconhecido pelas equipes policiais e abordado para revista. Ele estava com drogas e dinheiro oriundo do comércio do tráfico.

“Ao ser questionado, ele informou onde estariam o restante das drogas e disse que iria revende-las. Apreendemos 16 trouxinhas de pasta base de cocaína e quatro trouxinhas de cocaína, além de armas brancas e uma arma de brinquedo, na qual iremos analisar a possibilidade de enquadraento em simulacro de arma de fogo”, disse.

Segundo o titular, existem várias denúncias contra o suspeito, que já responde por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Procedimentos

Francisco dos Reis responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

