Delegacia em Barreirinha (AM) receberá revitalização

Manaus (AM)- Nesta quinta-feira (24), a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, realizou visita institucional a 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Barreirinha (distante 331 quilômetros da capital), ocasião em que anunciou a revitalização do prédio da unidade policial.

A revitalização das unidades policiais segue determinação do governador Wilson Lima, como parte integrante do pacote de investimentos em segurança pública.

Além da delegada-geral, estiveram presentes na visita o delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), e a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e escrivã de polícia, Alessandra Campêlo.



Conforme Emília Ferraz, na ocasião, ficou constatado que o prédio da delegacia precisa de uma revitalização para melhor atender à população de Barreirinha, bem como oferecer um ambiente de trabalho adequado, digno e mais confortável para os policiais que atuam naquela unidade policial.

“Viemos inspecionar as instalações da delegacia, e determinei que o prédio fique na rota das DIPs que serão reformadas agora em 2022. Já realizamos a reforma de unidades policiais em Manaus, e nos municípios de Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Urucurituba, Novo Aripuanã, Tabatinga e Tefé, agora esse trabalho segue em outros municípios do interior”, frisou Emília.



O delegado Bruno Fraga ressaltou que esse é mais um projeto de melhoria da Polícia Civil para implementar uma melhor qualidade de vida para os servidores, com ambiente adequado, limpo e confortável, e, sobretudo, oferecer um trabalho mais efetivo no atendimento à população amazonense.

Os pacotes de reparos englobam medidas como pintura, limpeza, capina, reparos e consertos na parte hidráulica e elétrica, consertos nos forros, além de reforço nas celas das unidades policiais.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM

Edição Web: Bruna Oliveira

