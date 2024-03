Dupla detida por envolvimento em assassinato em Manaus

Matheus Henrique, de 25 anos, e Gabriel Pedrosa, 33, foram presos, neste sábado (23), por suspeita de envolvimento em dois assassinatos, na Zona Leste de Manaus. A prisão foi feita pelos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Um dos crimes aconteceu no dia 9 de Março. Dois homens foram executados a tiros dentro de um carro de aplicativo, na Rua Menino Jesus, no Bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. As vítimas haviam acabado de chegar ao destino quando foram surpreendidas pelos autores do crime.

A dupla relatou que, no momento em que o motorista chegou no local, eles pediram para o condutor sair do veículo e executaram os passageiros. Além desse caso, Matheus e Gabriel também confessaram ter envolvimento em outra ocorrência no Bairro Jorge Teixeira, na Rua Paraguana.

Através de denúncias anônimas, a polícia chegou até a dupla. De acordo com o Major Aldivam, um dos suspeitos foi localizado em via pública, chegou a correr para se esconder, porém, ainda assim foi preso. Em seguida, ele indicou onde estava o comparsa.

A dupla confessou a participação na morte dos passageiros. Segundo o Major, Matheus e Gabriel atribuíram as mortes à guerra entre as facções criminosas. A dupla contou que as vítimas eram rivais da facção e eles haviam recebido a ordem para executar o crime.

Um dos suspeitos, Gabriel, já possui passagem na polícia.

A dupla foi conduzida para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e as investigações continuam.

Leia mais

Delação de Lessa sobre assassinato de Marielle é homologada pelo STF

Homem é encontrado morto em igarapé no Novo Aleixo; veja vídeo

Homem é morto a tiros após ter o celular roubado em Manaus