Homem é encontrado morto em igarapé no Novo Aleixo; veja vídeo

Corpo do homem estava com um saco enrolado no pescoço e boca

Corpo de homem, até o momento, não identificado, foi encontrado, na manhã deste sábado (23), às margens de um igarapé, na rua Ibicaré, Bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, populares avistaram o corpo boiando pela manhã e, imediatamente, acionaram as autoridades responsáveis para atender a ocorrência. Foi identificado que a vítima estava com um saco plástico enrolado no pescoço e na boca. Não há informações sobre as circunstâncias e motivações do crime.

Vídeo: Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar na remoção do corpo da vítima. Após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), o corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

