Morre Chance Perdomo, estrela de Gen V, vítima de acidente de moto

Morreu aos 27 anos de idade, vítima de um acidente de moto, o ator Chance Perdomo, estrela da série Gen V, do Prime Video. A informação foi confirmada pela família do ator em uma nota oficial.

“Sua paixão pelas artes e apetite insaciável pela vida foi sentida por todos que o conheceram, e seu calor continuará naqueles que ele amava mais queridos. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão”, dizem os familiares.

Chance Perdomo viveu Andre Anderson no popular spin-off de The Boys. A segunda temporada da produção, que estava sendo desenvolvida, foi adiada após a tragédia. “Chance sempre foi encantador e sorridente, uma força entusiasmada da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável”, diz nota do produtor do programa.

“Mesmo escrever sobre ele no pretérito não faz sentido. Lamentamos muito a família de Chance e lamentamos a perda de nosso amigo e colega. Abrace seus entes queridos esta noite”, completou o cineasta no texto.

Chance Perdomo foi um ator afro-latino nascido em Los Angeles (EUA), mas criado em Southampton, na Inglaterra. Depois de se formar, ele queria estudar direito, mas se concentrou em atuar. Sua carreira começou quando trabalhou no National Youth Theater, em Londres. Além de Gen V, também tem um trabalho importante em O Mundo Sombrio de Sabrina.

*Com informações do Metrópoles

