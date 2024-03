Pai morre para salva filha de 4 anos durante desabamento

Tempestades no Rio de Janeiro já deixaram sete mortos em diferentes pontos do Estado

Os parentes de Douglas José da Silva Souza, de 25 anos, morto durante um desabamento no bairro Independência, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta sexta-feira (22), contaram que o rapaz usou o corpo para proteger a filha, de 4 anos, encontrada com vida na manhã deste sábado (23), por equipes do Corpo de Bombeiros. A chuva que castiga o Rio de Janeiro já deixou sete mortos em diferentes regiões do estado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa afirmaram que foram acionados para cerca de cem ocorrências e realizaram o resgata de pelo menos 90 pessoas, desde a noite da última quinta-feira. As ocorrências incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações.

Em Petrópolis, o resgate durou cerca de 16 horas. Segundo Jonathan Oliveira, de 31 anos, primo de Douglas, ele “foi um guerreiro”:

— Nossa família está muito mal, mas pelo menos conseguimos resgatar a criança com vida. Ele foi um guerreiro porque ele sustentou a estrutura a noite inteira para salvar a filha. Ela saiu bem, só saiu chorando.

Ao todo, quatro pessoas morreram no desabamento. Nesta sexta, foram localizados os corpos de duas mulheres e uma criança de 9 anos. Um vídeo divulgado no perfil no Governo do Estado mostra Ayla sendo carregada por um agente. A menina foi levada para um hospital da região.

Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. Em Santa Cruz da Serra, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio.

Em Teresópolis, uma casa desabou na comunidade da Coreia, matando uma criança de apenas 7 anos. Duas outras foram resgatadas vivas. As buscas por um seguem por um adolescente de 14 anos estaria soterrado nos escombros continuam, com a ajuda de bombeiros especializados em salvamento em desastres e cães farejadores.

*Com informações do Extra

