Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morre aos 51 anos

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26) no Rio de Janeiro. O cantor, de 51 anos, tratava um câncer inguinal desde 2022. A morte foi confirmada na conta oficial da banda no Instagram.

O artista, que se tornou conhecido ao cantar que “não era amor, era cilada”, estava internado desde domingo (24). Essa não foi a primeira internação de Anderson.

Diagnosticado em 2022 com um tipo raro de câncer, que afeta o pênis e o ânus, ele chegou a ficar internado por 21 dias, no início de 2024, para controle de fortes dores e tratamento de imunoterapia. Em setembro de 2023, ele teve uma embolia pulmonar.

Anderson deixa esposa e quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Nascido no Méier, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, Anderson Leonardo – junto de seu inseparável cavaquinho – ganhou fama como vocalista do grupo Molejo. Com Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio, Robson e Jimmy, ele formou a banda de pagode que virou trilha sonora de muitas festas no início dos anos 90.

O primeiro hit do Molejo foi a música “Caçamba”, do álbum “Grupo Molejo”, lançado em 1994. Foi com a canção que o grupo se apresentou pela primeira vez no Domingo Legal, do SBT.

No álbum seguinte, “Não quero saber de TiTiTi” (1996), foi a vez de “Samba diferente” e “Cilada” conquistarem o público. O grupo recebeu um disco de platina da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), por ter vendido mais de 250 mil cópias.

O terceiro CD foi o de maior sucesso do grupo. O álbum “Brincadeira de Criança” (1997) contava, além da música que nomeou o disco, com o hit “Dança da Vassoura”. Com mais de 1 milhão de cópias vendidas, eles receberam um disco de diamante pela ABPD.

A banda ainda lançou mais 10 discos, sendo o último, “Molejo Club”, de 2016.

Denúncias de estupro e assédio

Em 2021, Anderson foi acusado de estuprar um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, afirmou que o crime aconteceu em um motel da zona oeste do Rio de Janeiro.

“Quando entramos, ele começou a me agredir, me deu um tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor”, disse MC Maylon.

O vocalista do Molejo negou inicialmente, mas depois afirmou que teve relações sexuais consensuais com o jovem. Em depoimento à polícia, Anderson afirmou que foi vítima de chantagem.

Em maio de 2022, Solange Gomes acusou Anderson de assédio. Segundo ela, a situação aconteceu durante o quadro Banheira do Gugu.

“Antigamente as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Então, eu lembro, na Banheira, que o Anderson, do Molejo, veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico”, contou a ex-modelo no podcast Papagaio Falante.

Na época, o advogado do vocalista do Molejo afirmou que as acusações eram infundadas. A assessoria de imprensa da banda disse que “foi pega de surpresa com as acusações”.

*Com informações do SBT News.

Leia mais

Vocalista do grupo de pagode Molejo é diagnosticado com embolia pulmonar