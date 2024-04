Aprovados no concurso da Guarda Municipal iniciam Teste de Aptidão Física (TAF)

Manaus (AM) – Os candidatos aprovados no concurso da Guarda Municipal de Manaus iniciaram, neste domingo (28), o Teste de Aptidão Física (TAF), na Vila Olímpica de Manaus. Esta é a segunda etapa do concurso, que terá duração de três dias, sendo encerrado nesta terça-feira (30).

Esta fase envolve uma série de avaliações físicas rigorosas, segundo o secretário Ebenezer Bezerra, que estava junto da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos (CAFCP) da Semad, fiscalizando o início do TAF.

“A segunda etapa do concurso da Guarda Municipal é o TAF, o Teste de Apetidão Física. Foram convocados 760 candidatos que foram aprovados na primeira etapa. É composto de quatro exercícios: barra isométrica, a flexão abdominal, o salto e a corrida de resistência”, explicou o secretário da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Processo

O TAF desempenha um papel fundamental na seleção de candidatos, visando garantir que os futuros guardas municipais estejam fisicamente preparados para enfrentar os desafios e responsabilidades inerentes ao cargo.

A primeira fase do concurso público aconteceu no dia 18 de fevereiro e contou com mais de 24 mil candidatos. No total, foram disponibilizadas 200 vagas para a Guarda Municipal. O certame, coordenado pela Semad, aconteceu em 47 locais, distribuídos por todas as zonas da cidade. A banca responsável foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

