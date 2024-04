Artista parintinense leva arte para áreas urbanas do Amazonas

Manaus (AM) — O grafite é uma forma de arte urbana que envolve pinturas e desenhos em locais públicos com grande circulação de pessoas. Essa expressão artística busca ocupar espaços urbanos, transmitindo mensagens visuais.

Jarbas Lobão, conhecido como Lobão, é um influente artista de grafite nascido em Parintins, Amazonas. Formado em Design Gráfico pelo Centro Universitário Fametro em 2018, Lobão é autodidata e integra a primeira geração de grafiteiros da cidade. As obras dele estão espalhadas por vários muros da cidade e se destacam pelo realismo, representando figuras humanas, personagens regionais, letras e objetos em 3D.

Lobão destaca que sua trajetória durante a graduação foi fundamental para sua carreira. “Foi um período de dedicação, com acertos, erros e muito aprendizado. Adquiri experiência e me inseri no mercado de trabalho ao longo do tempo. Identifiquei-me com o Photoshop, e essa ferramenta passou a ser essencial no meu trabalho atualmente”, afirmou.

Além disso, Lobão incentiva os estudantes de Design Gráfico a se dedicarem aos estudos e aproveitarem as oportunidades de crescimento disponíveis.

“Dediquem-se aos estudos e busquem conhecimento. Hoje, quem trabalha com digital tem grandes oportunidades de crescer. Acredite em seu potencial para ir longe”, declarou.

Principais obras e premiações

Entre as participações de Lobão em eventos estão o Meeting of Styles Brasil e o Grafita Roraima. Ele também foi premiado com o título de Revelação de Graffiti Manaus pelo movimento MHM. Entre seus murais mais significativos estão os do Manauara Shopping, a homenagem a Zezinho Corrêa e a primeira pintura em uma lateral de prédio em Manaus.

A arte de Lobão transcende a estética, dialogando com a comunidade e refletindo questões sociais. Suas obras não apenas embelezam os espaços urbanos, mas também servem como um veículo de expressão cultural, educação e renovação urbana.

Design Gráfico

O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico oferece uma formação completa e prática para desenvolver habilidades em diversas áreas de atuação do designer gráfico. Com foco no processo de ensino-aprendizagem, o curso capacita profissionais para se destacarem no mercado.

