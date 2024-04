Garantido confirma participação de Isabelle Nogueira na Alvorada, em Parintins

Manaus (AM) – O Boi Garantido confirmou, nesta segunda-feira (29), que a cunhã-poranga e ex-BBB, Isabelle Nogueira irá participar do tradicional evento “Alvorada”, nesta terça-feira (30), no Curral Lindolfo Monteverde, em Parintins.

Este será o primeiro evento oficial de Isabelle após sua participação no reality show. Nas redes sociais, o anúncio foi recebido com alegria pelos torcedores perrechés.

“Após sua marcante participação no Big Brother Brasil, nossa cunhã Isabelle Nogueira volta à sua casa, o Curral Lindolfo Monteverde – Cidade Garantido para participar, junto da galera encarnada e do Boi do Povão, da Alvorada 2024”, diz o comunicado do boi da Baixa do São José.

