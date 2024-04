Com vagas para Manaus, Solar Coca-Cola lança nova edição do programa de estágio “Decola”

Manaus (AM) — A terceira edição do Decola, programa de estágio da Solar Coca-Cola, está com tudo pronto para receber novos estagiários. O projeto anuncia 50 novas vagas para jovens em dez cidades de atuação da empresa. As inscrições iniciaram na terça-feira (23) por meio da plataforma Gupy e devem se estender até 24 de maio. São contempladas diversas áreas como marketing, finanças, recursos humanos, engenharia, produção, manutenção, controle de qualidade, logística, entre outras.

As vagas serão distribuídas em Manaus (AM), Belém (PA), Várzea Grande (MT), Natal (RN), Suape (PE), Salvador (BA), Maceió (AL), Maracanaú (CE) e São Luís (MA). O programa também tem um frente voltada para Tecnologia, com vagas prioritárias para mulheres e direcionadas para a sede corporativa da fabricante, em Fortaleza (CE), cerne da jornada de transformação digital da Solar.

“O Decola além de ser uma oportunidade especial de carreira, sobretudo para quem está começando, é a materialização de um propósito que fala sobre transformar realidades. Tivemos mais de 2.500 inscritos na última edição, o que demonstra a força da nossa marca empregadora. A responsabilidade é alta, mas acreditamos que estamos no caminho certo, com 75% de efetivação na primeira edição e mais de 50% na segunda que ainda segue em fase de conclusão. Acreditamos que o Decola possui um papel importante de oxigenação do ambiente interno, já que favorece a inovação através do desenvolvimento das pessoas”, explica Hallyson Bezerra, gerente de Atração e Cultura da Solar Coca-Cola.

Quem participou do programa de estágio descreve o “Decola” como uma oportunidade única para alavancar a carreira. Ana Valentina, que hoje ocupa o cargo de Analista de Orçamento e Desempenho, na Solar passou pelo projeto e classifica o programa como fundamental para desenvolver habilidades profissionais e pessoais.

“Vejo o programa Decola como um processo de lapidação, pois foi essencial para que eu me tornasse a profissional que sou hoje. Com certeza foi uma start na minha carreira, na área em que atuo e que decidi seguir. Além disso, também contribui para ganharmos prática no mundo corporativo, de maneira acolhedora, focado no desenvolvimento de profissionais eficientes e humanos”, disse Ana Valentina.

Os interessados devem realizar a candidatura na plataforma Gupy, clicando em “Programa de Estágio Decola 2024”: https://decolasolar.gupy.io/. É importante identificar o link que representa a localidade/cidade de atuação dos candidatos.

Pré-requisitos para decolar

Para participar do Decola é preciso ter matrícula ativa em uma instituição de ensino superior, além de ter concluído 50% do período integral do curso. Todos os cursos superiores, incluindo tecnólogo, estão qualificados para participarem do programa. Contudo, algumas áreas exigem qualificações específicas.

Em caso de dúvida se o curso é correlacionado ou não com as áreas do Decola, é necessário entrar em contato com a instituição de ensino e se informar sobre a elegibilidade do segmento nos critérios de estágio.

A idade mínima para participar do programa é de 18 anos, não havendo idade máxima de candidatos, caso cumpram os demais requisitos do programa. Não é necessário experiência prévia para se inscrever no Decola.

É importante que o estagiário tenha disponibilidade para cumprir seis horas diárias. Os contratos possuem um ano de duração, podendo ser renovados por mais três meses, desde que o estagiário mantenha-se vinculado a uma instituição de ensino superior e tenha um bom desempenho na companhia.

Passo-a-passo para a decolagem

Para alavancar ainda mais as oportunidades de emprego e desenvolver os novos talentos, nesta edição, o Decola traz aperfeiçoamentos na jornada e na trilha de desenvolvimento do estagiário, impulsionando o preparo e disponibilidade para efetivação.

O processo seletivo será composto por cinco grandes etapas, entre online e presencial, que são eliminatórias (inscrições, testes online, vídeo de apresentação, dinâmicas de grupo e entrevista). Cada uma delas possui o objetivo de avaliar alguma habilidade ou comportamento necessário para a área escolhida. No momento da inscrição, além da escolha da localidade, os candidatos deverão selecionar duas áreas de interesse. Para alocação da área final, a Solar deverá avaliar as opções escolhidas, as vagas abertas, os perfis dos candidatos e o match com as áreas.

É possível acompanhar as etapas do processo através do perfil na plataforma Gupy, e toda a comunicação será feita via e-mail. Qualquer mudança nessas previsões pode ocorrer e serão comunicadas nas páginas e publicações oficiais da Solar Coca-Cola.

O candidato receberá por e-mail todas as informações sobre etapas e datas do processo seletivo, caso seja selecionado a avançar no processo. A previsão de entrada dos novos estagiários do Programa Decola é para agosto de 2024.

Benefícios

Além da bolsa estágio, os selecionados têm benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, gympass, vale-refeição, alimentação e transporte.

Sobre a Solar Coca-Cola

Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e com atuação em 70% do território brasileiro, a Solar Coca-Cola faz parte do Sistema Coca-Cola no Brasil e conta atualmente com 13 fábricas e atua, operando, na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 17 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

*Com informações da assessoria

