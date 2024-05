‘Marina Silva de Manaus’, notada por Madonna, foi vítima da ONG ‘Pai Resgatando Vidas’

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) revelou a ex-usuária de drogas notada por Madonna, Maria Solange, foi uma das vítimas da ONG ‘Pai Resgatando Vidas’, de Cid Marcos Bastos Reis Maia, de 49 anos, acusado de usar a vulnerabilidade de moradores em situação de rua para obter doações e vantagens financeiras.

A operação O Pai tá Off, contou com o apoio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (DPM) e do Interior (DPI), e resultou na prisão de Cid Marcos Bastos, o líder da organização criminosa, e seu filho, Wilson Garcia Bastos Bisneto, 21. A ação aconteceu no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, e também levou à apreensão de diversos objetos em posse dos suspeitos.

De acordo com a PC-AM, de 2019 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 20 milhões. A investigação apontou que os autores criaram a ONG e divulgaram, nas redes sociais, as supostas vítimas que estavam precisando de ajuda financeira. Mas, quando a população se mobilizou e passou a enviar dinheiro, essa quantia era desviada para o benefício dos autores.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Maria Solange afirma que tem nojo de Cid Marcos. Ela contou também que já foi obrigada a agradecer uma doação de R$20 mil feita por um homem poderoso, mas nunca viu R$ 1 desse dinheiro.

Os autores responderão por organização criminosa, estelionato, maus-tratos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

