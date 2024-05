Sobrinho é preso por matar tio a facada após briga no interior do AM

Ewerton Costa de Araújo, de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (8) pela morte de Evandro Costa de Araújo, de 49 anos. A vítima era tio do suspeito e foi morta no dia 15 de janeiro deste ano, no bairro Biribiri, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Mauro Soares, o crime ocorreu na residência em que eles moravam, após uma discussão.

“O autor e seu tio eram usuários de drogas e tiveram um desentendimento em razão de Ewerton não respeitar a avó, mãe da vítima. O suspeito golpeou o tio com uma facada”, disse Soares.

Ainda segundo o delegado, o autor foi preso na região de São João do Meriti, na zona rural do município.

Ewerton Costa de Araújo responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

