Complexo da beleza em Manaus oferece combos personalizados para o Dia das Mães

Manaus (AM) — O Dia das Mães é uma ocasião especial que merece ser celebrada com cuidado e carinho. Pensando nisso, o salão de beleza Studio Vip Concept, um verdadeiro santuário de beleza e bem-estar de Manaus, se destaca como destino ideal para homenagear as mães oferecendo uma gama exclusiva de serviços que vão desde tratamentos relaxantes de spa, até procedimentos estéticos que prometem encantar as homenageadas.

Com conceito de luxo e sofisticação, o empreendimento é um complexo completo para cuidados pessoais. Além dos tradicionais serviços de salão de beleza e spa, destaca-se por abrigar uma clínica de odontologia estética, comandada pela renomada dentista e proprietária do estabelecimento, Iara Ribeiro, uma loja de roupas e acessórios, e uma cafeteria. Para o Dia das Mães, foram elaborados combos exclusivos, perfeitos para mães e filhas desfrutarem juntas de momentos especiais.

Opções sob medida

Os combos foram cuidadosamente criados para atender aos mais variados gostos e necessidades. Desde serviços mais básicos de salão de beleza, como o combo “Mãe & Filha: Carinho”, que inclui duas escovas e duas manicures por R$ 115 por pessoa, até opções mais completas, como o combo “Toque de Amor”, que oferece hidratação Wella Elements, escova, manicure e pedicure por R$ 335.

Spa relaxante e procedimentos estéticos

Para proporcionar momentos de total relaxamento, foram preparadas opções que prometem aliviar as tensões e diminuir o cansaço físico e mental, como o combo “Mãe & Filha: Reconexão”, que oferece duas sessões de escalda-pés, duas massagens relaxantes e dois banhos de imersão por R$ 380 por pessoa.

Além disso, o espaço oferece o Botox Day, com aplicação de botox a partir de R$ 1.100, dos dias 9 a 11 de maio, na clínica de odontologia estética comandada pela própria Iara Ribeiro (CRO/AM 2932), e oferece condições especiais nos serviços de preenchimento, botox e clareamento dental durante todo o mês de maio.

Experiência única e brinde exclusivo

Iara destaca que “além dos presentes materiais, muitos clientes buscam oferecer uma experiência mais exclusiva em um dia tão especial para as mães. Por isso, preparamos um leque de opções, que vão do básico ao completo, para tornar esse momento ainda mais memorável”.

Não apenas oferecendo serviços excepcionais, o Studio Vip Concept presentea as mamães, como no combo “Make Me Eternal”, que oferece Nutrição Semi di Lino e escova por R$ 259 e, como brinde exclusivo, ao adquirir este combo as mães ganham um Óleo Cristalli e um Pingente de Ouro 18K com certificado da Monte Carlo Joias, tornando a experiência ainda mais especial. Esta promoção é válida entre os dias 9 e 11 de maio.

Projeto pioneiro e inspirador

Além de se destacar pelos seus serviços de excelência, o Studio Vip Concept também é reconhecido por sua iniciativa pioneira em aliar beleza à sustentabilidade: o Projeto SV Verde. Este projeto visa reduzir o impacto ambiental e incentiva a participação da sociedade na reciclagem de embalagens de produtos capilares. Todas as terças, o estabelecimento oferece uma lavagem capilar gratuita àquelas clientes que trazem seus resíduos de produtos para descarte correto como forma de recompensa.

“O Studio Vip Concept está 100% comprometido em reduzir seu impacto ambiental”, afirma Iara Ribeiro, enfatizando a importância de iniciativas sustentáveis para o futuro do planeta.

O empreendimento se destaca não apenas como um destino de beleza e bem-estar, mas também como um exemplo de compromisso com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade. Neste Dia das Mães, presenteie com momentos de luxo e autocuidado no Studio Vip Concept, o local onde a beleza e a sofisticação andam de mãos dadas com o meio ambiente.

*Com informações da assessoria

