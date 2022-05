Jovem é morta pelo Tribunal do Crime por causa de vídeo no Tik Tok

Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, jovem teve a morte decretada por postar vídeos no Tik Tok em que faz o sinal de uma facção criminosa rival ao Comando Vermelho (CV). O caso aconteceu em Brasnorte (590 km de Cuiabá).



A investigação foi conduzida pelo delegado Eric Márcio Fantin. O namorado de Ellen a levou até a casa onde a jovem passou pelo tribunal do crime, no dia 19 de abril, onde foi morta com quatro tiros.



No dia seguinte, a mãe registrou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento da filha e na última sexta-feira (22), um homem que trabalhava com um trator, encontrou o corpo da jovem em estado de decomposição. O cadáver estava com marcas de tiros pelo corpo e com as mãos amarradas.



O delegado Eric Márcio Fantin explicou que com a localização do cadáver, iniciou-se uma investigação que descobriu que a morte de Ellen teria sido determinada pela facção criminosa Comando Vermelho.





Ellen chegou a publicar dois vídeos em seu perfil do Tik Tok em que faz o número três com a mão. Um deles teria sido há dois meses. “Eles entendem que isso é um apoio a facção rival [Primeiro Comando da Capital]. Ela teria sido avisada para não fazer mais isso, mas antes dela sumir, ela teria feito novamente uma postagem”, explicou o delegado Eric Márcio, em entrevista ao Olhar Direto.



O delegado Eric pontuou que a equipe da Delegacia da Polícia Civil reuniu diversos elementos informativos em mais de 100 horas ininterruptas de investigação que apontam o envolvimento de vários suspeitos no assassinato.

*Com informações Olhar Direto

Edição Web: Bruna Oliveira

