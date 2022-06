Festival Folclórico do AM atrai um público de mais de 10 mil pessoas na quinta noite de evento

O macro evento conta com muitas atrações, feiras gastronômica e de artesanato, além de uma área kids com brincadeiras para as crianças

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), intensificou o trabalho de resgate do tradicional Festival Folclórico do Amazonas que, nesta 64ª edição, retornou ao conhecido “tabladão” da Bola da Suframa.

Nesta quinta-feira (16), mais de 10 mil pessoas acompanharam as cinco apresentações de grupos de danças nordestina e internacional, quadrilhas cômica e de duelo, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), localizado na Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, zona Sul.

O diretor de eventos da Manauscult, Clemilton Pinto, esclarece que o festival é fruto do trabalho integrado realizado pela Prefeitura de Manaus e outros órgãos para fomentar a cultura e a geração de emprego e renda na capital amazonense.

“Hoje é o quinto dia e o público está nos dando a resposta. O nosso objetivo são eles e fomentar, também, o setor cultural que são as danças, os professores, coreógrafos, figurinistas etc. A festa está só começando. Hoje é o quinto dia e vai até o dia 23 de junho. A ordem do prefeito David Almeida é trabalhar para o povo e pelo povo”, ressaltou.

O macro evento promovido pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas, conta com muitas atrações, feiras gastronômica e de artesanato, além de uma área kids com brincadeiras para as crianças.

Além das atrações folclóricas, o festival conta com 30 barracas de comidas típicas e regionais, com preços que variam de R$ 5 a R$ 35, com uma feira de artesanato coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com preços e modelos diversificados, e um espaço com brinquedos infláveis, pula-pula e barraca de tiro ao alvo para animar a criançada.

“Muitas pessoas deixam o seu trabalho formal para empreender. Já estamos no ramo há 4 anos, sempre trabalhando em festivais, e aqui está sendo muito agradável devido à segurança, a política de preço praticado também. Muitas variedades de coisas para vender, para comprar e para se divertir também”, avaliou a empreendedora Su Barbosa.

Para o autônomo Paulo César Ferreira, o festival está bem organizado e é uma ótima opção para passear com a família.

“É a primeira noite que eu venho e se eu puder vir novamente, eu vou voltar porque é muito bom. A gente pode trazer a família, é um ambiente bem familiar. Quem puder vir, pode trazer a sua família. E parabéns a toda a equipe”, finalizou.

Ao todo, um público de mais de 10 mil pessoas prestigiou o quinto dia de festival. A iniciativa resgata a essência desta época do ano e mostra o empenho da Prefeitura de Manaus em preservar a cultura e os costumes desta região.

Os horários e a programação completa podem ser conferidos no portal da Manauscult, no endereço manauscult.manaus.am.gov.br.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

