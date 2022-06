Boi Garantido exalta identidade, lutas e utopias dos povos da Amazônia

As identidades, lutas, revoluções e utopias do povo amazônico serão os elementos para retratar o "Povo Vermelho da Amazônia"

Parintins– A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, leva para a arena do Festival Folclórico de Parintins em 2022, um manifesto dos povos da floresta em forma de espetáculo . As identidades, lutas, revoluções e utopias do povo amazônico serão os elementos primordiais para retratar um personagem que é coletivo, o Povo Vermelho da Amazônia, destaca o texto de apresentação.

O Boi da Baixa do São José , que promete surpresas, adiantou o roteiro de apresentação das três noites., por meio dos membros da DGE, Mencius Melo, Rubens Alves, Adan Rene e Allan Rodrigues. “A exaltação e defesa da luta de todos que habitam a Amazônia será a essência da apresentação do Garantido. Tudo com muita emoção”, resumiram em conjunto em todas as falas.

A primeira noite (24) será desenvolvido o subtema ‘Povo vermelho como Brasa’ abrindo com o ritual indígena “Karô, Karô” apresentando figura típica regional “O Pescador’, celebração folclórica com ‘Amazônia do Povo Vermelho’, e finalizando a apresentação com a lenda amazônica com a performance de ‘Quando Honorato lutou com Caninana’.

Essa noite promete exaltar a garra e o empoderamento feminino,por meio de todo elenco cênico, coreográfico e musical .

Segunda Noite

Na segunda noite, o Garantido apresenta ‘Lutas, Resistência e Revolução’, abordando a representatividade dos povos da Amazônia, como em sua Figura Típica Regional, ‘Cabanos da Amazônia. Na celebração folclórica, traz a ‘Festa do Povo Negro’, seguido da Lenda Amazônica representando ‘Xandoré e Ticê’ e encerrando com ritual indígena ‘O fim do mundo Karajá’.

Terceira Noite

Para contemplar a terceira e última noite do Festival de Parintins, o boi Garantido abre o espetáculo com o tema ‘Utopia Vermelha’. ‘O viajante dos rios da Amazônia’ será apresentado como Figura Típica Regional, ‘O mamulengo do folclore Parintinense’ como Celebração Folclórica, ‘Teperecique, o Senhor das águas’ como lenda Amazônica e Ritual Indígena com o ‘Ritual Tenharim’.

A coletiva contou com a presença do presidente, Antônio Andrade, a vice, Ida Silva, itens oficiais, a Direção Geral do Espetáculo (DGE). Antônio Andrade destaca sobre a apresentação ‘humana’ que o Garantido mostrará na arena. “Essas três noites significam muito porque é um recomeço. Após dois anos voltamos, por nós mesmos e por aqueles que não conseguiram voltar. Estamos juntos para fazer aquilo que o povo parintinense sabe fazer com muita maestria que é essa belíssima festa”, disse o presidente.

Para a concepção, desenvolvimento e execução do projeto de arena 2022, o Boi Bumbá Garantido recebeu patrocínio de parceiros públicos e privados.