Secretário é exonerado após PMs serem detidos por suspeita de pirataria no AM

Manaus (AM) – O Secretário Executivo Adjunto de Operações Integradas do Amazonas,, Douglas Araújo Mota, foi exonerado do cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última terça-feira (13).

A exoneração aconteceu dias após Moura assinar ordem de envio de policiais para o município de Japurá, que acabou com a detenção deles em Maraã por suspeita de pirataria.

Foi necessário reforço policial em Japurá devido a uma confusão generalizada ocorrida no dia 6 deste mês. Populares cercaram três homens em uma embarcação no porto da cidade.

Um deles, apontado pelos moradores como pirata de rio, foi morto a tiros e teve o corpo incendiado. Com isso, o então secretário Douglas Araújo Mota assinou a ordem de envio dos policiais, no dia 7 de julho, mas dois dias depois cinco militares e um civil foram detidos em Maraã por suspeita de pirataria.

O advogado dos policiais, Lucas Azevedo, informou à imprensa que a equipe só parou em Maraã porque a lancha da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) começou a apresentar pane no motor.

Eles teriam decidido parar no município para encontrar alguém que realizasse o reparo do problema, já que não encontraram, deixaram a lancha no porto e decidiram pernoitar no município.

Já no hotel, os PMs foram chamados pelo comandante da Polícia Militar de Maraã que informou que eles precisariam ir até o Batalhão da Polícia Militar de Tefé, devido a suspeita de pirataria.

A Secretaria de Segurança instaurou inquéritos para apurar o caso. “A Corregedoria-Geral da SSP abriu uma sindicância administrativa para apurar a conduta dos policiais envolvidos no caso que foram afastados de suas funções”, informou.

Quanto a exoneração de Douglas Araújo Moura, a reportagem solicitou nota da SSP-AM se o fato tem relação com a assinatura da ordem de missão aos policiais suspeitos e aguarda resposta. Quem assume a vaga é Heber Ribeiro dos Santos.

