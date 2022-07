Dupla de assaltantes aterroriza pacientes em Clínica Odontológica de Manaus

Manaus (AM) – Dois criminosos identificados como Wellington da Silva, de 26 anos, e Patrick Alves da Silva, de 18 anos, foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (21), após realizarem um assalto à uma clínica odontológica, localizada na Rua Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José, Sina Leste da capital.

Conforme as informações repassadas pelos policiais militares da 14º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante um patrulhamento de rotina, a equipe foi abordada por populares que informaram sobre um assalto ao estabelecimento.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço mencionado, onde constataram que de fato a dupla estava praticando o roubo à funcionários e pacientes dentro da clínica.

Ainda segundo os agentes, os criminosos perceberam a chegada da polícia e tentaram fugir, porém acabaram sendo presos em flagrante.

O Tenente PM, Johnes, informou que de acordo com as vítimas, durante o crime a dupla agiu com muita violência, causando pânico a todos que estavam no estabelecimento.

Com os presos foram apreendidos dois celulares, uma arma de fogo calibre 22, uma submetralhadora 9 mm, munições e dinheiro.

Após receberem voz de prisão os criminosos foram encaminhados juntamente com o material apreendido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados. A dupla permanece na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

