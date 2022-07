Gestor de escola rural é morto dentro de motel em Manaus

Manaus (AM) – O gestor de uma escola municipal da Zona Rural de Manaus, identificado como Mário Nunes de Moraes, de 40 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (21), dentro de um motel, localizado na avenida Beira Rio, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com hematomas na cabeça.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima chegou ao local acompanhada de outros dois homens e, após alguns minutos dentro do quarto, saíram apenas os dois homens. Inclusive, os suspeitos teriam pulado o muro do estabelecimento.

Os funcionários do motel foram ao quarto para ver o que havia acontecido e encontraram Mário de bruços, seminu, já morto em cima de uma das camas. O quarto estava revirado, caracterizando uma possível luta corporal entre a vítima e os suspeitos.

“Foi um homicídio que aconteceu agora pela madrugada, onde foi feito local de crime e todo delito deixa uma marca. Nesse caso, houve uma briga e Mário foi morto com alguns golpes na cabeça. Estamos trabalhando nos procedimentos investigativos para identificar a autoria e circunstâncias do caso. Vamos ouvir as testemunhas e colher dados do caso. A investigação ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas estaremos dando apoio”, explicou o delegado Torquato Mozer, do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O corpo de Mário foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e foi levado para exame de necropsia. Após os procedimentos, o corpo será liberado aos familiares.

Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos. Até o momento nenhum deles foi localizado.

