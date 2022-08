Três brasileiros chegam às quartas de final nos tubos fantásticos do Taiti

Miguel Pupo, Caio Ibelli e Yago Dora estão na briga do título no Taiti

Teahupo´o, Taiti– Três brasileiros passaram para as quartas de final do Outerknown Tahiti Pro nos tubos fantásticos de Teahupo´o, são eles Miguel Pupo, Caio Ibelli e Yago Dora. A quinta-feira (18) foi um dia épico de ondas, para ficar marcado na história do World Surf League Championship Tour.

Seis brasileiros entraram nessa lista e ainda teve Filipe Toledo confirmado no primeiro lugar do ranking, Ítalo Ferreira também garantido no grupo dos top-5 que vai disputar o título mundial no Rip Curl WSL Finals e Samuel Pupo se consagrando como o “Estreante do Ano” no CT 2022.



A categoria masculina do Outerknown Tahiti Pro só foi iniciada na quinta-feira, com a previsão se confirmando que seria o melhor dia de ondas da semana. Para aproveitar as boas condições, foi utilizado o sistema “overlapping heats”, com duas baterias sendo disputadas simultaneamente a partir da repescagem. Assim, foi possível realizar as cinco da primeira fase, as oito da repescagem e as oitavas de final, quando Teahupo´o bombou altas ondas, com tubos de 8-10 pés, como a da nota 10 do sul-africano Matthew McGillivray.



Esse saiu na bateria das oitavas de final contra Samuel Pupo, que também surfou um tubaço nota 8,93 e acabou derrotado por uma pequena diferença de 17,00 a 16,43 pontos. No duelo seguinte, Yago Dora somou um 8,27 para despachar o norte-americano Griffin Colapinto por 14,94 a 14,63. Este resultado garantiu a vaga de Italo Ferreira entre os top-5 que vão disputar o título mundial de 2022 no Rip Curl WSL Finals. A decisão vai acontecer no melhor dia de ondas em Trestles, na Califórnia, no período de 8 a 16 de setembro.



Yago Dora tinha mandado o campeão olímpico para a repescagem, onde Italo acabou eliminado no confronto potiguar com Jadson André na melhor bateria do campeonato até ali. Agora, o catarinense vai enfrentar o onze vezes campeão mundial, Kelly Slater, na segunda bateria das quartas de final.

Na terceira, tem Caio Ibelli contra o veterano Nathan Hedge, que na quinta-feira eliminou os líderes do ranking, Filipe Toledo e Jack Robinson. E Miguel Pupo vai disputar a última vaga para as semifinais com Kanoa Igarashi, que entrou no G-5 ao passar por Jadson André, tirando Griffin Colapinto da lista.



Caio Ibelli foi quem surfou o primeiro tubaço do dia, na sexta bateria da primeira fase. Ele fez um drop insano numa onda da série, sumindo lá dentro, passando pelas placas enormes caindo a sua frente, até sair na baforada. Os juízes deram nota 9,67, a maior da quinta-feira até ali. Caio foi o segundo brasileiro a passar direto para as oitavas de final, derrotando o vice-campeão olímpico, Kanoa Igarashi. O primeiro foi Yago Dora, mandando Italo Ferreira para a repescagem no último minuto da bateria disputada na quarta-feira.



Nas oitavas de final, Caio Ibelli deu outro show surfando tubos incríveis contra o sul-africano Jordy Smith, para conquistar a segunda classificação brasileira para as quartas de final do Outerknown Tahiti Pro. Ele somou notas 8,00 e 7,97, vencendo fácil por 15,97 a 13,20 pontos. Caio vai enfrentar o matador de gigantes do campeonato, o veterano australiano Nathan Hedge, que tinha acabado de garantir Filipe Toledo na liderança do ranking, ao derrotar o vice-líder Jack Robinson na virada mais espetacular do dia.



“Hoje está sendo o dia dos sonhos no Taiti. As condições estão perfeitas e é muito bom estar aqui”, disse Caio Ibelli. “E, nossa, vai ser demais competir com o Nathan (Hedge). Quando eu comecei no QS, fui num evento nos Açores (Portugal) e não tinha onde ficar lá. Aí o Nathan me convidou para ficar com ele. Para mim, ele é um “legend” e vi que era uma boa oportunidade para aprender tudo com ele. Tenho certeza que vai ser uma batalha muito boa”.



Passando pelos líderes- Nathan Hedge fez parte da elite por muitos anos e já tinha parado de competir, mas voltou e mostrou estar em plena forma, aos 43 anos de idade. O australiano estreou junto com Filipe Toledo e Kelly Slater, que venceu a bateria. Depois, voltou a enfrentar o líder do ranking no primeiro duelo eliminatório do Outerknown Tahiti Pro.



Filipe Toledo não achou ondas para surfar em sua primeira bateria, mas na repescagem se jogou nos tubos, recebendo notas 7,83 e 7,00 nos melhores. Só que Nathan Hedge conseguiu sair de um tubaço incrível que valeu 9,43, para vencer por 15,76 a 14,83 pontos. Com a derrota em 17.o lugar, o australiano Jack Robinson ganhou a chance de tirar a lycra amarela de Filipe Toledo, mas teria que chegar na final em Teahupo´o para isso.

“Independentemente do lugar, é sempre perigoso enfrentar os wildcards (convidados), porque eles surfam sem qualquer pressão”, destacou Filipe Toledo.

Filipe Toledo é de Ubatuba (SP), mas há muitos anos mora na Califórnia e em San Clemente, onde fica a praia de Lower Trestles, palco do Rip Curl WSL Finals, que vai decidir os títulos mundiais da temporada no melhor dia de ondas entre 8 e 16 de setembro.

Duelo Potiguar

A batalha pelas três últimas vagas para a decisão do título mundial também foi intensa e dramática na quinta-feira. Dos oito concorrentes, apenas Samuel Pupo e Connor O´Leary passaram direto para as oitavas de final. Seis tiveram que disputar a repescagem. Um deles foi Ítalo Ferreira, penúltimo no grupo dos top-5. O campeão olímpico precisava chegar nas semifinais para confirmar seu nome sem depender de outros resultados.



Ítalo enfrentou Jadson André e esse duelo potiguar foi espetacular, a melhor bateria do Outerknown Tahiti Pro até ali, com os dois surfando tubos incríveis. Ítalo largou na frente com nota 8,60 num tubo enorme que saiu em pé. Jadson falhou nas primeiras ondas, mas achou um tubaço também que valeu nota 8,00. Ítalo respondeu com um 8,00 também, mas no final Jadson pegou uma bomba, desapareceu na cortina d´água, sumiu lá dentro e reapareceu com estilo, com os braços pra trás para mostrar segurança na saída.

Os juízes deram nota 9,0 para Jadson virar o resultado para 17,00 a 16,60 pontos. Italo já tinha perdido nos últimos minutos na primeira bateria do dia, para Yago Dora. Com a segunda derrota, sua vaga nos top-5 ficou ameaçada por Griffin Colapinto e Kanoa Igarashi, que passaram pela repescagem. Os recordes da história de Jadson André em etapas do CT, foram conseguidos nos tubos de Teahupo´o em 2019, nota 9,73 e 18,23 pontos. Agora, ele e Ítalo faziam as maiores somatórias do Outerknown Tahiti Pro até ali.



TRANSMISSÃO AO VIVO – O Outerknown Tahiti Pro tem prazo até domingo, mas deve ser encerrado nesta sexta-feira. Esta décima etapa do WSL Championship Tour está sendo realizada com patrocínios da Outerknown, Tahiti Tourism, Corona, Pura Vida, Red Bull, Oakley, Hydro Flask, Expedia, True Surf, Surfline, Polynesia 1, Vini e Air Tahiti Nui.

