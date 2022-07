Seleção brasileira de surfe bate recordes e se destaca na África do Sul

A seleção brasileira comandou o espetáculo nas ondas excelentes desta quinta-feira (14), batendo todos os recordes do Corona Open J-Bay na África do Sul.

O campeão mundial Ítalo Ferreira e Samuel Pupo, fizeram as maiores somatórias, Yago Dora ganhou a maior nota e Tatiana Weston-Webb fechou o dia com as maiores marcas femininas desta 9ª etapa do World Surf League (WSL) Championship Tour. Ela já passou para as semifinais, enquanto Ítalo, Samuel e Yago, estão nas quartas de final que vão abrir o último dia. A primeira chamada será, às 7h15, da sexta-feira na África do Sul, 2h15 da madrugada no Brasil.

Nesta quinta, foi utilizado o sistema “overlapping heats” na categoria masculina, com duas baterias sendo disputadas simultaneamente, para aproveitar as excelentes condições do mar. Jeffreys Bay estava bombando longas direitas de 6-10 pés, abrindo paredes perfeitas que atravessavam a sessão de Supertubes até Impossibles.

A seleção brasileira participou das cinco primeiras baterias do dia e venceu quatro, com Filipe Toledo, Miguel Pupo, Ítalo Ferreira e Caio Ibelli, aproveitando a segunda chance de classificação para as oitavas de final. A única baixa na repescagem foi Jadson André.

JEFFREYS BAY, EASTERN CAPE, SOUTH AFRICA – JULY 14: WSL Champion Italo Ferreira of Brazil after surfing in Heat 3 of the Elimination Round at the Corona Open J-Bay on July 14, 2022 at Jeffreys Bay, Eastern Cape, South Africa. (Photo by Alan Van Gysen/World Surf League)

Depois, dos seis brasileiros que competiram, metade avançou para as quartas de final. O estreante na elite do CT este ano, Samuel Pupo, vai disputar a primeira bateria com o vice-líder do ranking, Jack Robinson, da Austrália. Na segunda, Ítalo Ferreira vai reeditar a final olímpica com o japonês Kanoa Igarashi. E na terceira, tem o australiano Connor O´Leary contra Yago Dora, que quebrou um tabu de nunca ter vencido Filipe Toledo em baterias do CT. Já, Tatiana Weston-Webb vai fazer sua quarta semifinal com Carissa Moore esse ano.

As oitavas de final masculinas foram iniciadas logo após a repescagem, com um duelo brasileiro do líder do ranking, Filipe Toledo, com Yago Dora. Era a décima vez que os dois se enfrentavam em etapas do CT e Filipe estava invicto. A última foi nas semifinais do Oi Rio Pro em Saquarema e a escrita parecia que ia continuar, apesar de Yago começar na frente com nota 5,67 em sua primeira onda.

Depois, Filipe assumiu a ponta com seu repertório de manobras progressivas e surfando tubos rápidos, para somar 6,83 e 6,00 em duas ondas seguidas. Mas, Yago pegou a maior da bateria, que abriu o paredão para ele mostrar a potência do seu backside, abrindo grandes leques de água nas rasgadas e batidas verticais sempre nos pontos mais críticos até entrar num tubo que foi rápido. Mas, rodou outro e ele ficou mais profundo de grabrail, sumiu lá dentro e ressurgiu na baforada. Os juízes deram nota 9,50 para Yago Dora vencer por 15,17 a 12,83 pontos, quebrando a invencibilidade de Filipe Toledo sobre ele em etapas do CT.

“Foi uma onda realmente incrível, um presente, porque eu precisava de uma nota boa para passar. Eu estava um pouco nervoso, mas eu sabia que tinha a oportunidade de conseguir a nota quando entrei na onda. Não esperava pegar um tubo e acabei pegando dois, então estou muito feliz. Pensei que ia ser um 7 e fiquei amarradão quando ouvi 9,5. Eu gosto muito dessa onda e estou tentando aproveitar ao máximo as oportunidades de substituir atletas lesionados nessas etapas, porque minha vaga de wildcard (convidado) era só para o ano que vem”, disse Yago Dora

Apesar da derrota, Filipe Toledo não perde a liderança do ranking na África do Sul e vai competir com a lycra amarela no Outerknown Tahiti Pro, nos tubos de Teahupoo, onde serão definidos os top-5 e as top-5 para disputar os títulos mundiais da temporada no Rip Curl WSL Finals, em Trestles, na Califórnia (EUA). Filipe já está confirmado nesse grupo e o australiano Jack Robinson, vice-líder do ranking, garantiu sua vaga, com a classificação para as quartas de final eliminando Kelly Slater. Na categoria feminina, as duas primeiras colocadas, Carissa Moore e Johanne Defay, também já estão entre as top-5.

Na segunda classificação da seleção brasileira para as quartas de final, Samuel Pupo já registrou um novo recorde de 16,94 pontos para o Corona Open J-Bay. Era a segunda vez que ele enfrentava o número 8 do ranking e derrotou Callum Robson mais uma vez. Essa é a primeira vez que Samuca compete em Jeffreys Bay, mas mostrou muita segurança no seu frontside agressivo, para arrancar a segunda maior nota do campeonato até ali, 9,17. Na onda seguinte, Samuel Pupo surfou forte de novo para atingir 16,94 pontos, com nota 7,77.

O Corona Open J-Bay tem prazo até o dia 21 de julho, mas pode ser encerrado já nesta sexta-feira, na África do Sul. Esta nona etapa do WSL Championship Tour 2022 é realizada com patrocínio da Corona, Pura Vida, Red Bull, Oakley, Hydro Flask, Expedia, além da Kouga Municipality, South Africa Tourism, Eastern Cape Parks e Tourism Agency. O último dia será transmitido ao vivo pelo canal Sportv no Brasil e pelo site e aplicativo da WSL.

PRÓXIMAS BATERIAS DO CORONA OPEN J-BAY:

QUARTAS DE FINAL — 5.o lugar com US$ 20.000 e 4.745 pontos:

1.a: Jack Robinson (AUS) x Samuel Pupo (BRA)

2.a: Ítalo Ferreira (BRA) x Kanoa Igarashi (JPN)

3.a: Connor O´Leary (AUS) x Yago Dora (BRA)

4.a: Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (AFR)

SEMIFINAIS — 3.o lugar com US$ 40.000 e 6.085 pontos:

1.a: Stephanie Gilmore (AUS) x Tyler Wright (AUS)

2.a: Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA NA ÁFRICA DO SUL:

SEGUNDA FASE — 17.o lugar com US$ 12.125 e 1.330 pontos:

1.a: Filipe Toledo (BRA) 14,33 x 6,76 Joshe Faulkner (AFR)

2.a: Miguel Pupo (BRA) 12,30 x 11,66 Seth Moniz (HAV)

3.a: Italo Ferreira (BRA) 13,34 x 11,84 Luke Thompson (AFR)

4.a: Caio Ibelli (BRA) 14,07 x 11,83 Jake Marshall (EUA)

5.a: Griffin Colapinto (EUA) 15,00 x 11,03 Jadson André (BRA)

6.a: Kelly Slater (EUA) 12,26 x 9,23 Barron Mamiya (HAV)

7.a: Callum Robson (AUS) 12,93 x 10,40 Jackson Baker (AUS)

8.a: Jordy Smith (AFR) 16,93 x 14,80 Kolohe Andino (EUA)

OITAVAS DE FINAL — 9.o lugar com US$ 13.500 e 3.320 pontos:

1.a: Yago Dora (BRA) 15,17 x 12,83 Filipe Toledo (BRA)

2.a: Jack Robinson (AUS) 15,77 x 12,87 Kelly Slater (EUA)

3.a: Samuel Pupo (BRA) 16,94 x 11,00 Callum Robson (AUS)

4.a: Italo Ferreira (BRA) 17,64 x 14,74 Nat Young (EUA)

5.a: Kanoa Igarashi (JPN) 16,26 x 11,77 Caio Ibelli (BRA)

6.a: Connor O`Leary (AUS) 12,77 x 11,97 Miguel Pupo (BRA)

7.a: Jordy Smith (AFR) 16,77 x 7,27 Griffin Colapinto (EUA)

8.a: Ethan Ewing (AUS) 15,76 x 14,00 Matthew McGillivray (AFR)

QUARTAS DE FINAL — 5.o lugar com US$ 20.000 e 4.745 pontos:

1.a: Tyler Wright (AUS) 14,00 x 11,76 Johanne Defay (FRA)

2.a: Stephanie Gilmore (AUS) 16,26 x 12,17 Gabriela Bryan (HAV)

3.a: Carissa Moore (HAV) 14,50 x 7,83 Caroline Marks (EUA)

4.a: Tatiana Weston-Webb (BRA) 17,20 x 13,67 Brisa Hennessy (CRI)

*WSL

