Ministro da Defesa busca nova conversa com presidente do TSE

Sem data definida, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sugeriu uma nova conversa com o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes. O dialogo entre os dois deve seguir com o Ministério da Defesa insistindo sobre a melhoria da segurança do sistema eleitoral com Moraes.

O objetivo, segundo a apurou a CNN, é continuar o diálogo e chegar a alguma convergência quanto ao teste de integridade das urnas, pois este teste, na avaliação dos militares, é o que realmente pode aumentar, muito, a confiabilidade na exatidão do sistema.

Como adiantou o analista da CNN Caio Junqueira na terça-feira (23), Moraes e Nogueira, debateram a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referentes a mudanças no chamado teste de integridade das urnas eletrônicas.

Atualmente as urnas já são sorteadas e testadas, mas são levadas aos tribunais regionais. Os militares que compõem a Comissão de Transparência defendem que sejam feitas nas próprias sessões eleitorais, com a participação dos eleitores.

