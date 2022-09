TSE finalizou lacração do sistema de segurança das urnas eletrônicas

Para assegurar a segurança nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) finalizou a lacração dos sistemas das urnas eletrônicas, concluindo mais uma etapa de inviolabilidade, nesta sexta-feira (2). Representantes da Justiça Eleitoral, juntamente com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinaram o programa digital.

Agora, as chaves, lacradas digital e fisicamente, serão levadas para armazenamento na sala-cofre do tribunal.

A um mês das eleições, Moraes ressaltou que a cerimônia significa transparência, seriedade e confiança no sistema eleitoral.

“A Justiça Eleitoral assegura a todos os brasileiros total transparência nas eleições. Não existe nada de secreto na Justiça Eleitoral. De secreto, só o voto”, pontuou.

A cerimônia representa a conclusão do desenvolvimento do sistema das urnas – executado no decorrer de dois anos e fiscalizado por entidades no prazo de um ano.

“Estamos cumprindo normas específicas de inspeção. Esse evento marca a conclusão do desenvolvimento dos sistemas que são executados nas urnas eletrônicas. Um trabalho com um ano de inspeção foi assinado hoje (nesta sexta) e lacrado”, ressaltou o secretário de Tecnologia da Informação, Júlio Valente.

Em seguida, as cópias dos sistemas digitais serão levadas para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), para que possam ser inseridas nas urnas eletrônicas, juntamente com os dados de eleitores e de candidatos. Cada TRE tem seu cronograma de preparação e carga estabelecido de acordo com a própria logística.

O evento formaliza a conclusão do período de inspeção de entidades fiscalizadoras, como o Ministério da Defesa e a Polícia Federal.

Veja as entidades que marcaram presença no TSE e tiveram acesso à inspeção do código das urnas, desde outubro de 2021:

30/11/2021 – Partido Verde (PV)

9/12/2021 – Partido Liberal (PL)

17 a 21/1/2022 – Controladoria-Geral da União (CGU)

21 a 23/2/2022 – Ministério Público Federal (MPF)

21 a 23/3/2022 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

26 a 28/4/2022 – Senado Federal

2 a 5/8/2022 – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

3 a 19/8/2022 – Ministério da Defesa

22 a 26/8/2022 – Polícia Federal

Na véspera do pleito, ocorre nova verificação dos sistemas usados na totalização e no envio dos dados.

Integridade e segurança garantidas

Desde 29 de agosto, uma equipe composta por 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do tribunal compilava os programas para garantir a integridade e o bom funcionamento do sistema que compõe a urna eletrônica.

Segundo a Corte Eleitoral, a conclusão desta fase garante ao eleitor que o voto registrado na urna será computado de forma totalmente segura.

