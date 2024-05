Michelle Bolsonaro vai receber ‘Título de Cidadã do Amazonas’ neste sábado (4), em Manaus

Manaus (AM) — A deputada estadual Débora Menezes (PL) vai entregar à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o Título de Cidadã do Amazonas, neste sábado (4), às 10h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

A homenagem foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 2023, e é a maior honraria entregue pelo Poder Legislativo Estadual.

Para a deputada, este é um reconhecimento à Michelle pelo trabalho realizado quando esteve à frente do programa Pátria Voluntária, que mobilizou instituições públicas e privadas no Amazonas com doações de mantimentos, fomentos e equipamentos essenciais para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), institutos e fundações, entre outras entidades de atendimento a idosos, Pessoas com Deficiência (PcD), pessoas em situação de rua e comunidades indígenas.

“Além disso, Michelle deu protagonismo a políticas públicas voltadas a doenças raras e inclusão de pessoas surdas no Amazonas. Este título é um reconhecimento por todo trabalho que realizou pessoalmente ou por sua intervenção em nosso Estado”, reforçou a parlamentar.

Entre as instituições beneficiadas esteve a Associação Missionária Evangélica Vida, em Iranduba, o Instituto Bem Pescado, que atua nos municípios de Boca do Acre, Eirunepé, Guajará, Ipixuna e outras cidades do rio Purus, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, o Instituo Filippo Smaldone, o Lar Batista Janell Doylle, a Fundação Doutor Thomas, que ficam em Manaus, entre outras.

