Prefeitura alerta para o vencimento da sétima parcela do IPTU 2022

Manaus (AM) – Os contribuintes manauaras que optaram pelo pagamento parcelado do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), exercício de 2022, têm até esta quinta-feira (15), para pagar a sétima parcela sem o acréscimo de multa ou juros. O pagamento em dia do imposto também dá ao contribuinte a possibilidade de concorrer aos prêmios mensais, em dinheiro, da campanha IPTU Premiado da Prefeitura de Manaus.

Segundo o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, não é necessário fazer nenhum cadastro para concorrer aos prêmios.

“Ao pagar a parcela em dia, ou se já pagou o IPTU em cota única, em março deste ano, já concorre automaticamente aos prêmios sorteados todos os meses” , ressaltou.

Pontes destaca que a Campanha IPTU Premiada é uma forma da Prefeitura de Manaus incentivar e premiar os contribuintes que pagam seu tributo em dia. Dessa forma, o Executivo municipal trabalha para diminuir o índice de inadimplência do imposto predial, que atualmente é de aproximadamente 50% na capital.

Para manter as parcelas do IPTU em dia, o contribuinte pode consultar e emitir as guias no portal Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br).

*Com informações da assessoria

