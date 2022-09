Cinco unidades socioeducativas do AM têm curso de música para incentivo de ressocialização

Manaus (AM) – A música como instrumento de ressocialização. É dessa forma que os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa das cinco unidades coordenadas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) poderão recomeçar suas trajetórias no Amazonas.

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (19), no Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitoza, a Sejusc anunciou a criação de um curso de música nas unidades, com a entrega de instrumentos musicais para realização das aulas.

A iniciativa será realizada pela Secretaria Executiva de Direitos da Criança e do Adolescente (Sedca) e conta com a parceria da empresa RR Artes e Produções, que disponibilizou quatro professores de música para ministrar as aulas.

De acordo com o secretário Emerson Lima, titular da Sejusc, a medida reforça os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no que diz respeito ao acesso às fontes de cultura.

“Esses instrumentos serão utilizados em aulas ministradas por profissionais da música. Isso é de fundamental importância na ressignificação e ressocialização desses adolescentes, uma vez que a música serve como terapia, causando impacto positivo na vida desses adolescentes. Isso tem sido uma pauta importante na Sejusc”, disse.

O secretário executivo de Direitos da Criança e do Adolescente da Sejusc, Giovanni Miranda, destacou que o curso de música é mais uma iniciativa dos Centros Socioeducativos, que visam a reintegração dos adolescentes na sociedade: “É um dia histórico para nós. Tenho certeza que a chegada desses instrumentos fará toda a diferença na vida desses adolescentes”, afirmou.

Ao todo, a pasta adquiriu cinco afoxés, dez cavaquinhos, dez pandeiros, dez tamborins, seis tantans, vinte violões, dez teclados musicais, além de quadros brancos, capas e suportes para os instrumentos.

Parceria

À frente da RR Artes e Produções, o empresário Raimundo Rodrigues comemora a parceria com a secretaria, reforçando a importância do projeto.

“Temos quatro professores que irão trabalhar com todos esses instrumentos, cada professor em sua área. É um projeto que já foi feito nos presídios e, agora, estamos implantando no sistema socioeducativo. É através da música que podemos transformar muita gente”, destacou.

Centros Socioeducativos

Atualmente, a Sejusc coordena cinco unidades socioeducativas: os Centros Socioeducativos Senador Raimundo Parente e Dagmar Feitoza; Semiliberdade Masculino; Centro de Internação Feminina; e Unidade de Internação Provisória Masculina e Feminina.

