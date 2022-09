Helicóptero da Polícia Civil tomba ao fazer manobra no aeroporto

Um helicóptero da Polícia Civil tombou enquanto fazia uma manobra de pouso no aeroporto Campo de Marte, em Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com o Serviço Aerotático da Polícia Civil, o helicóptero Pelicano retornava de uma ação policial quando “desbalanceou” e tombou na pista.

Dentro da aeronave estavam cinco agentes da Polícia Civil, que sofreram apenas ferimentos muito leves: arranhões pelo corpo. Um deles teve dores na nuca após o susto.

O helicóptero foi coberto e segue no local tombado. Agentes da brigada do Corpo de Bombeiros do próprio aeroporto estão no local e prestam apoio à ocorrência.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, estava no pátio do Campo de Marte e tombou. Não houve feridos. As causas do acidente serão apuradas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Ao vivo no #BalançoGeral: AGORA! Helicóptero da Polícia Civil tomba em aeroporto de São Paulo



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/gGi83TxwEn — Balanço Geral (@balancogeral) September 20, 2022

Com informações do R7

Leia mais:

Ex-atleta de biatlo e dois turistas caem de helicóptero e são devorados por ursos na Rússia

Helicóptero cai e mata 14 pessoas durante Operação para prender narcotraficante

Buscas por indigenista e jornalista seguem com ajuda de helicóptero e embarcações no AM