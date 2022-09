Novo Batalhão da Rocam em Manaus terá ‘favela cenográfica’ para treinamentos policiais

Com investimento de mais de R$ 8 milhões, a unidade será a mais completa e moderna do estado

Manaus (AM) – As obras de construção do novo Batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entraram na fase de acabamento e atingiram 65% de execução.

Com investimento de mais de R$ 8 milhões, a unidade será a mais completa e moderna do estado.

Erguida na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, Zona leste de Manaus, a obra tem mais de 4 mil m² de área construída, incluindo prédios e estacionamento.

De acordo com o engenheiro da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Carlos Eduardo, um dos diferenciais do Batalhão é a construção da casa de treinamento tático, que simula uma favela, sendo uma estratégia importante para o treinamento do policial militar.

“O diferencial dessa obra é a modernidade. Manaus não tem nenhum batalhão como esse aqui, com essa estrutura de treinamento. Inclusive, um dos prédios tem uma estrutura que a gente chama de favela, que é para simular esse treinamento da polícia entrando em locais de difícil acesso e, possivelmente, confronto. Então, esse prédio foi exatamente pensado para esse tipo de treinamento”, ressaltou o engenheiro.

Nesta fase, estão sendo realizados serviços de terraplenagem, pintura e acabamento final na parte interna dos prédios.

Os serviços de instalações também continuam em execução.

O novo espaço irá dispor de academia e pavilhão-escola, com dois pavimentos; casa de treinamento tático; área destinada para implantação de stand de tiros; quadra poliesportiva; palanque para solenidade e posto de observação.

O projeto prevê, ainda, uma subestação; Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); reservatório elevado; cobertura das viaturas; e estacionamento com 187 vagas, além de um prédio de administração com dois pavimentos, contendo auditório para 80 pessoas.

