Com gratuidade de ônibus, Ponta Negra apresenta grande público no domingo (2) de Eleições

Manaus (AM) – A população manauara esteve em alvoroço, no Complexo Turístico da Ponta Negra, com a gratuidade do transporte público neste domingo (2) de Eleições. A Prefeitura de Manaus decidiu por disponibilizar gratuidade na passagem de ônibus para a população até às 18h, por causa do pleito. Muita gente, após a votação, optou para sair de casa e ir passear na praia, na Zona Oeste da capital.

Os veículos lotados mal conseguiam sair do lugar com tanta gente querendo entrar. Algumas pessoas levaram a família para juntos se divertirem na praia e se aliviarem do calor extremo do verão amazônico.

O peixeiro Ricardo Costa, de 51 anos, aproveitou o dia para passear e destacou que a gratuidade é importante para o eleitorado neste dia tão necessário para o brasileiro.

“Tem gente que não tem [dinheiro] para pagar a passagem e esse dia [está sendo] maravilhoso. Está tudo tranquilo por aqui. Daqui a pouco vou descer para tomar um banho na praia. Sobre a gratuidade, tem que aproveitar”, conta o homem de 51 anos.

Os banhistas aproveitaram a gratuidade para se aliviarem do calor que o verão amazônico trouxe nos últimos dias. Foto: Maiara Ribeiro

Vale lembrar que durante todo o dia, policiais militares estiveram pela orla e na praia da Ponta Negra atentos à segurança dos banhistas e pedestres. Outro ponto importante é o decreto da Lei Seca que começou a valer a partir da 00h00 do dia 2 de outubro e encerrou às 18h. O decreto foi assinado no dia 12 e setembro pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

No segundo turno para governador do estado, a lei funcionará das meia-noite até 18h do dia 30 de outubro. O descumprimento desta é considerada crime por desobediência.

