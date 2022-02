Ex-Malhação assume namoro com Bruno Moutinho e diz: ‘É sobre amar de todas as formas’

O ator exibe com orgulho nas redes sociais seu namoro com o DJ Bruno Moutinho, com quem troca declarações apaixonadas.

Ycaro Tavares fez sua estreia na TV como uma das apostas de galã na bem-sucedida “Malhação sonhos“, exibida em 2014 e que tinha Rafael Vitti e Arthur Aguiar, do “BBB 22“, no elenco. Hoje, aos 32 anos e longe da TV, o ator exibe com orgulho nas redes sociais seu namoro com o DJ Bruno Moutinho, com quem troca declarações apaixonadas.

“É sobre amar de todas as formas, respeitar e evoluir juntos“, escreveu ele ao postar uma recente foto com o namorado.

“A gente aprende tanto junto… esse é o sentido de compartilhar a vida“, retribui o amado.

Em “Malhação“, Ycaro Tavares viveu o personagem Thawik depois de ter trabalhado alguns anos como modelo.

Atualmente, ele mora em São Paulo e é sócio de uma empresa de administração.

Antes de sua estreia na TV, seu nome ganhou o noticiário por causa de boatos de um suposto romance entre ele e o ator Rodrigo Simas, hoje namorado da atriz Agatha Moreira. Em janeiro de 2014, eles foram fotografados por um paparazzo conversando, nas ruas da Gávea, Zona Sul do Rio.

Nas imagens, os dois conversam bem próximos, em um dado momento Ycaro aparece chorando, mas depois ambos voltam a sorrir. Os registros levantaram rumores sobre um suposto relacionamento mais íntimo entre os dois.

Ele garante que não guarda mágoas do episódio, mas diz que as imagens dão uma impressão distorcida da realidade. “Nas fotos fechadas não dá para ver que tinham muitas outras pessoas ali em volta. Quem vê não sabe o que está acontecendo e acha que é uma DR. Falam sem saber e isso me deu uma assustada de ‘olha onde estou querendo entrar’. Na época, fiquei bem chateado porque tem uma repercussão muito maior do que você imagina. Pessoas de São Paulo que eu não falava há muito tempo vieram falar comigo querendo explicações”, lembrou Ycaro na época.

“Rodrigo é meu amigo, temos um grupo que é muito unido, se vir no Instagram estamos todos sempre juntos. Matérias assim podem acabar atrapalhando uma amizade se você não tiver uma cabeça boa. Nem falo tanto por mim, falo pela carreira que ele construiu. Fizemos questionamentos do que a mídia ia fazer com aquilo, se devíamos postar uma foto em grupo ou não. Quando entrei em ‘Malhação’ isso me preocupou, mas hoje estou tranquilo. A verdade sempre aparece”, afirma.

