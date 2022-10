“Chucky” é preso dentro de laboratório de drogas em Manaus

Manaus (AM) – Wendel Calheiros da Silva, vulgo Chucky, de 21 anos, foi preso em flagrante na manhã deste sábado (8), dentro da própria residência localizada na rua Terra Preta, no bairro São José 1, na Zona Leste da capital. No local funcionava um laboratório de produção de drogas, segundo a polícia.

De acordo com as informações do Capitão PM, Laio, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que no endereço mencionado estavam comercializando drogas.

“Nessa denúncia foi informado de que havia um indivíduo comercializando drogas e que seria um laboratório na sua residência no São José. A equipe se muniu de informações e se deslocou até o local. Quando a equipe chegou ao endereço já foi percebido através da janela um material de entorpecentes. O mesmo autorizou a nossa entrada onde fizemos todos os procedimentos”, explicou o capitão.

Diante dos fatos, Wendel recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi apresentado.

De acordo com a autoridade policial o criminoso já tem passagem por crimes. Além disso, foi informado que os entorpecentes químicos encontrados foram maconha e cocaína. O homem prestou esclarecimentos sobre o fato, e agora se encontra preso na carceragem policial à disposição da Justiça.

