Tratamentos capilares como presentes para o mês das mães em Manaus

Manaus (AM) — O mundo celebra o Dia das Mães, no próximo domingo (12), mas, para tornar essa ocasião ainda mais especial, a Mais Cabello Manaus estende para o mês inteiro de maio uma opção diferenciada, inovadora e criativa de presente: tratamentos capilares exclusivos na clínica mais especializada da cidade no segmento.

Localizada no coração do Vieiralves, a Mais Cabello está celebrando o mês das mães com uma série de condições especiais para filhas e filhos que desejam demonstrar seu amor e gratidão por suas mães de uma maneira única e memorável.

Durante este período especial, a clínica oferta uma variedade de tratamentos capilares, abrangendo desde questões como queda de cabelo e cortes químicos até procedimentos para restituição das sobrancelhas.

Cada tratamento é realizado com o mais alto padrão de qualidade e cuidado, garantindo resultados excepcionais e a satisfação total das clientes.

Além dos tratamentos em si, a Mais Cabello Manaus também disponibiliza cartões de presente personalizados, uma maneira elegante de apresentar esse gesto de carinho e preocupação com o bem-estar das mães.

Líder em soluções capilares no Brasil, a Mais Cabello Manaus oferece avaliações gratuitas e on-line dos fios e do couro cabeludo, mediante agendamento prévio.

Essa iniciativa visa proporcionar uma experiência personalizada desde o primeiro contato, garantindo que cada cliente receba o tratamento mais adequado às suas necessidades individuais.

Para agendar uma avaliação gratuita e reservar um tratamento especial para o Dia das Mães, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99466 9367 ou visitar pessoalmente a clínica, localizada na Rua Javari, 684, no Vieiralves.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Tarumã surge como uma das áreas de maior ascensão imobiliária em Manaus

Abrasel: Bares e restaurantes contam com alta de vendas no Dia das Mães no Amazonas

Atores e empreendedores: Giovanna Antonelli e Felipe Titto palestram no Inova Amazônia